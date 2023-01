Tempesta d’amore: Gerry in fin di vita per colpa di Vanessa e Max! | Puntate italiane

Non c’è nulla che Gerry Richter (Johannes Huth) non farebbe per le persone che ama. Ne avremo la prova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) arriverà a mettere in pericolo la sua stessa vita per amore del consanguineo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry scopre che Vanessa ama Max

Max e Gerry non potrebbero essere più diversi, specialmente per quanto riguarda il rapporto con la verità. Se il fitness trainer ha più volte dimostrato di essere facile alle bugie, il fratello è infatti totalmente incapace di mentire: una qualità che ha causato non pochi problemi in famiglia.

È stato infatti proprio grazie all’onesta del futuro cognato che Vanessa (Jeannine Gaspár) ha scoperto il tradimento di Max, decidendo di mettere fine alla loro relazione. Da allora il fitness trainer non ha lasciato nulla di intentato pur di riconquistare la sua amata, ma senza successo.

Sentendosi in colpa per l’accaduto, Gerry ha dunque deciso di prendere in mano la situazione e provare a mediare lui stesso tra il fratello e l’ex fidanzata. Un tentativo che non ha dato i frutti sperati, ma che gli permetterà comunque di fare una scoperta importante: Vanessa è ancora innamorata di Max!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry ha un incidente

Sarà la stessa ragazza a confidare a Gerry che i propri sentimenti nei confronti del suo ex non sono mai cambiati, spingendo involontariamente il giovanotto a fare un ultimo tentativo per riportare la pace tra lei e il fitness trainer.

Sarà così che Gerry attirerà Max e Vanessa dunque al lago, dove organizzerà per loro una sorpresa mirata a farli riavvicinare. Peccato solo che il piano orchestrato dal giovane Richter si trasformerà in dramma…

Tutto inizierà quando Max e Vanessa inizieranno a litigare furiosamente: nella speranza di dar loro una spinta, Gerry deciderà dunque di avventurarsi da solo nel lago a bordo di una tavola da paddle. Peccato solo che il ragazzo perderà l’equilibrio e cadrà in acqua, dove rischierà di annegare!

Ebbene, troppo presi dalla loro discussione, Max e Vanessa inizialmente non si accorgeranno nell’incidente e, quando finalmente proveranno a salvare Gerry, sembrerà essere ormai troppo tardi. Il ragazzo perderà dunque la vita nel tentativo di salvare la relazione di Max?