Tempesta d’amore: Vanessa lascia Max! E lui… | Anticipazioni italiane

A scherzare col fuoco prima o poi ci si brucia. Lo sa bene Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore pagherà a carissimo prezzo le bugie e gli inganni ai danni di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa scopre il tradimento di Max

Max non è un uomo che impara facilmente dai propri errori e lo sta dimostrando in questi giorni, accumulando bugie e inganni. Come sappiamo, il fitness trainer ha recentemente confessato alla fidanzata Vanessa di averla ingannata per mesi interi, lasciandole credere di volere una famiglia con lei. Una rivelazione che ha (comprensibilmente) portato la ragazza ad allontanarsi.

Invece che pensare a come farsi perdonare, Richter ha però reagito consolandosi con un’altra donna, con cui è addirittura finito a letto. Ebbene, il giovanotto si è subito pentito di aver tradito sua amata, ma non per questo ha confessato a quest’ultima la verità… anzi!

Nella speranza di mettere a tacere i sensi di colpa e allo stesso tempo legare a sé la fidanzata, Max penserà infatti di nascondere l’accaduto e chiedere a Vanessa di sposarlo. Inizialmente tutto sembrerà andare secondo i piani tanto che la Sonnbichler accetterà felice la proposta di matrimonio. Peccato solo che, poco dopo, la donna scoprirà che il suo futuro marito la sta ingannando da giorni…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa lascia Max

Come vi abbiamo anticipato, la scottante rivelazione arriverà grazie a Gerry (Johannes Huth). Accortasi che quest’ultimo non è affatto felice del suo fidanzamento, Vanessa lo spronerà infatti a confidarsi con lei, scoprendo così la terribile verità: Max l’ha tradita e la sta ingannando spudoratamente.

Inizialmente incredula di fronte alle parole del futuro cognato, la Sonnbichler ripenserà poi alle allusioni che Elsa Reinhardt (Anna Ewelina) – l’amante di Max – le aveva fatto pochi giorni prima, capendo così che Gerry le ha detto la verità.

Il risultato? Fuori di sé dalla rabbia, Vanessa affronterà il fidanzato, che tenterà in ogni modo di giustificarsi, finendo però solo per peggiorare la situazione. E così, invece che perdonarlo, la Sonnbichler prenderà una decisione drastica: sciogliere il fidanzamento e chiudere per i rapporti con Richter. Una decisione che porterà Max a tirare fuori il peggio di sé…