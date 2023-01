Tempesta d’amore: Henning ferisce (di nuovo) Shirin! Sarà finita? | Puntate italiane

Doveva essere un grande amore, eppure tra loro potrebbe essere già finita! Stiamo parlando di Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning, la nuova coppia di Tempesta d’amore. Benché iniziata da pochi giorni, nelle prossime puntate della soap la loro relazione rischierà infatti di arrivare al capolinea… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning inganna Shirin

Quando Shirin e Henning si sono rivisti a parecchi anni di distanza dal loro ultimo incontro, tra loro è scoccata la scintilla! Se la ragazza pensava di aver finalmente trovato il principe azzurro, però, ha presto dovuto ricredersi…

Come sappiamo, la storia tra i due non ha avuto un inizio semplice, tanto che inizialmente il sommelier sembrava unicamente interessato ad un po’ di “divertimento”. E le cose non sono migliorate quando l’uomo si è innamorato della bella Ceylan.

Invece che confessarle i propri sentimenti, Henning ha infatti ben pensato di spacciare come propria la lettera d’amore scritta da Gerry Richter (Johannes Huth) alla ragazza. Non contento, il sommelier umilierà il “rivale” davanti a Shirin. E a quel punto la Ceylan ne avrà abbastanza…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning e Shirin in crisi

Disgustata, Shirin arriverà addirittura a schiaffeggiare Henning, lasciandolo letteralmente senza parole. Ebbene, inizialmente il sommelier si aspetterà delle scuse dalla fidanzata, ma poi capirà finalmente di aver sbagliato e si scuserà con Gerry. Tutto risolto? Purtroppo no…

Proprio quando tra la Ceylan e von Thalheim le cose sembreranno finalmente andare bene, arriverà infatti l’ennesima delusione. Tutto inizierà quando il sommelier riceverà un invito ad una festa di compleanno esclusiva: entusiasta, Shirin darà per scontato che il suo amato le chiederà di accompagnarlo all’evento, ma resterà delusa…

Già ferita dal fatto che Henning la tratta con freddezza di fronte alla cugina Constanze (Sophia Schiller), Shirin inizierà dunque a chiedersi se il suo amato tenga davvero a lei. Questa nuova coppia sarà dunque già giunta al capolinea?