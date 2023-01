Tempesta d’amore: Josie ricatta Erik! | Puntate italiane

Una delle storyline più dolci e drammatiche degli ultimi anni sta prendendo il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. La scoperta di essere il padre di Josie Klee (Lena Conzendorf) sconvolgerà infatti la vita di Erik Vogt (Sven Waasner), che capirà presto di dover prendere una decisione importante se non vuole perdere quella figlia appena ritrovata… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik si avvicina a Josie

Da qualche giorno le vite di Erik e Josie sono state sconvolte! Come sappiamo, i due hanno da poco scoperto di essere padre e figlia, trovandosi così a dover costruire un rapporto da zero in età ormai adulta. Un percorso che è partito in salita…

Sconvolto per quella rivelazione inaspettata, inizialmente Vogt ha reagito nel peggiore dei modi, accusando la povera ragazza di essere una bugiarda. Complice l’intervento di Werner (Dirk Galuba) – che ha una notevole esperienza in fatto di figli conosciuti in età ormai adulta – Erik ha però presto capito il proprio errore e si è scusato con Josie.

I due hanno così iniziato a passare sempre più tempo insieme, costruendo le basi di quello che è destinato ad essere uno dei legami più forti della loro vita. Con il passare del tempo, infatti, Erik svilupperà per Josie un vero e proprio sentimento paterno. Peccato solo che l’improvvisa vicinanza dell’uomo alla giovane assistente di direzione susciterà presto un po’ troppa attenzione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie dà un ultimatum a Erik

Vivendo in un piccolo paese, non ci vorrà infatti molto prima che amici e colleghi si accorgano di quanto tempo i due stiano trascorrendo insieme fuori dal lavoro. Una novità decisamente sorprendente sia alla luce dei loro pregressi (non proprio idilliaci) sia del fatto che Vogt è il capo della ragazza!

Ebbene, quando Constanze (Sophia Schiller) vedrà i due in atteggiamenti decisamente troppo intimi per due collaboratori, coglierà al volo l’occasione per raccontare tutto a Paul (Sandro Kirtzel), lasciandogli intendere che la Klee ha una relazione con Vogt.

Il risultato? Josie si troverà a dover mentire al suo amato per giustificare la sua apparentemente inspiegabile vicinanza ad Erik. Rendendosi conto che la situazione sta diventando insostenibile e vedendo Erik titubante a rendere pubblico il loro rapporto di sangue, la ragazza metterà dunque il padre di fronte ad un vero e proprio ultimatum: se non comunicherà pubblicamente di essere suo padre, la perderà per sempre!

Come reagirà Erik di fronte a questo vero e proprio ricatto?