Tempesta d’amore: Vanessa rivela a Max di averlo tradito! | Puntate italiane

Ci sono tanti modi di reagire ad un tradimento… e la vendetta è uno di questi! Ebbene, sembrerà essere questa la strada scelta da Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) come risposta all’infedeltà di Max Richter (Stefan Hartmann). Le cose, però, saranno più complicate di quanto sembra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa torna al Fürstenhof

Il tradimento di Max nei confronti di Vanessa è senza dubbio uno degli eventi più drammatici ed inaspettati delle ultime settimane. Il gesto del fitness trainer ha infatti segnato la fine di una coppia che – nonostante notevoli divergenze caratteriali – sembrava unitissima.

Come sappiamo, sconvolta per il comportamento del suo amato, la Sonnbichler ha totalmente chiuso i rapporti con Richter, respingendo ogni tentativo da parte di quest’ultimo di riappacificarsi. Ciononostante, il suo cuore continuerà a battere per il suo ex…

Capendo di non poter sopportare ancora a lungo la situazione, Vanessa ha dunque deciso di lasciare Bichlheim per qualche giorno, nella speranza di riuscire a trovare la serenità dedicandosi alla sua grande passione: la scherma. Nei prossimi giorni, però, la ragazza tornerà al Fürstenhof e si troverà ad affrontare una volta per tutte la spinosa situazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa fa credere a Max di avere un altro uomo

Ebbene, quando Vanessa tornerà a Bichlheim finirà presto per imbattersi in Max, che – inutile dirlo – non perderà l’occasione di ribadire alla ragazza il proprio amore e il desiderio di tornare insieme. Delle parole che finiranno per riaprire la ferita…

Benché ancora innamorata del fitness trainer, la Sonnbichler si è infatti ormai convinta che un futuro insieme a Richter sia impossibile. Ma come riuscire a convincere quest’ultimo? Capendo che Max non si arrenderebbe tanto facilmente all’idea di averla persa, Vanessa deciderà di tentare una nuova strategia: ferirlo al punto da allontanarlo definitivamente.

Sarà così che la Sonnbichler comunicherà al suo ex di averlo già dimenticato, tanto da aver passato la notte con il proprio allenatore durante il suo ritiro di scherma. Peccato solo che non sia affatto vero? Basterà questa crudele bugia ad allontanare definitivamente Max?