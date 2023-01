Tempesta d’amore: Werner denunciato alla polizia da suo figlio! | Anticipazioni italiane

Sta per raggiungere i minimi storici il rapporto tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e suo padre Werner (Dirk Galuba). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane albergatore dichiarerà infatti ufficialmente guerra al genitore. E lo farà con un gesto davvero clamoroso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner e Robert in guerra

Entrambi testardi e facilmente irascibili, Werner e Robert non sono certo nuovi a scontri e discussioni. Ciononostante, padre e figlio sono sempre riusciti a superare le proprie incomprensioni… almeno fino ad ora!

La clamorosa relazione di Robert con Ariane Kalenberg ha infatti creato tra l’uomo ed il genitore una frattura apparentemente insanabile. Una situazione che si deteriorerà sempre più con il passare del tempo.

Eh sì, perché i continui tentativi di Werner di screditare la dark lady agli occhi di Robert non solo non sortiranno gli effetti sperati, ma finiranno anche per allontanare l’anziano albergatore sempre più dal figlio. Il peggio, però, deve ancora arrivare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert denuncia Werner

In questa già tesissima situazione, accadrà infatti qualcosa di inaspettato: Ariane inizierà ad essere vittima di misteriosi attacchi che sembreranno mirati a farle cedere i nervi.

Il primo episodio avverrà quando la donna si risveglierà al mattino trovando sul comodino una foto dell’ex marito Karl (Stephan Käfer). Una brutta sorpresa che porterà la Kalenberg ad accusare Werner di essersi introdotto nella sua stanza di notte e a bloccare la propria porta con un lucchetto. Purtroppo, però, gli incidenti non si arresteranno…

Poco dopo, la dark lady inizierà infatti a ricevere degli strani messaggi e addirittura una telefonata di minacce! Il risultato? Convinto che i responsabili siano Werner e Erik (Sven Waasner), Robert prenderà dunque provvedimenti, denunciando i due sospetti alla polizia.

Inutile dire che Werner resterà sconvolto quando apprenderà di essere stato denunciato dal suo stesso figlio. Un dolore che non farà che accrescere la sua rabbia, anche perché l’uomo è estraneo agli attacchi contro Ariane. Chi ci sarà dunque dietro questa vera e propria campagna di terrore?