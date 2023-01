Tempesta d’amore: Ariane vivrà un incubo, ecco quale | Anticipazioni italiane

Siamo abituati a vederla come la regina del terrore, eppure presto sarà lei la vittima di una vera e propria tortura psicologica. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si ritroverà infatti a vivere un incubo per mano di un nemico misterioso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane in guerra contro Werner e Erik

A parte i diretti interessati, non c’è nessuno che sembra essere felice della relazione tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg. Ad essere sul piede di guerra, però, sono soprattutto le persone un tempo più vicine ai due innamorati: Werner (Dirk Galuba) e Erik Vogt (Sven Waasner).

È stato così che questi ultimi hanno deciso di mettere da parte i vecchi rancori e unire le forze contro il loro nemico in comune. Purtroppo per loro, però, il rapporto tra Ariane e Robert si sta rivelando più solido del previsto…

Nonostante i numerosi tentativi da parre di Erik e Werner di mettere zizzania tra i due innamorati, questi ultimi hanno reagito mostrandosi più uniti e affiatati che mai, tanto che il giovane Saalfeld è arrivato a rinnegare il suo stesso padre. Le regole del gioco, però, stanno improvvisamente per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane riceve minacce misteriose

Tutto inizierà quando Ariane – ormai certa dei sentimenti di Robert nei suoi confronti – deciderà di mostrare al compagno di essere pronta per far fare un salto di livello al loro rapporto. La donna metterà dunque sul proprio comodino una foto del suo amato. Peccato solo che – quando lei e Robert si sveglieranno l’indomani mattina – troveranno nella stessa cornice un’altra foto… quella di Karl!

Come forse ricorderete, si tratta dell’ex marito e complice della Kalenberg. Innamoratissimo della dark lady, l’uomo la aiutò in tutti i suoi crimini, fino a quando non iniziò ad avere dei ripensamenti. Fu allora che Ariane lo assassinò a sangue freddo, affogandolo nel lago di Bichlheim. Un crimine di cui Ariane è stata a lungo sospettata, ma per cui non sono mai state trovate le prove.

Non c’è dunque da stupirsi se la comparsa della foto di Karl allarmerà non poco Ariane, che penserà immediatamente ad uno scherzo di cattivo gusto da parte di Erik e Werner. Questi ultimi ovviamente negheranno di essere coinvolti e così la Kalenberg penserà bene di risolvere il problema mettendo un lucchetto alla porta della propria camera. Purtroppo per lei, però, gli eventi misteriosi non finiranno… anzi!

Da quel momento in poi Ariane inizierà infatti ad essere bombardata da misteriosi messaggi e persino da telefonate di minaccia che sembreranno provenire proprio dal suo defunto ex marito! E a quel punto la Kalenberg andrà nel panico… Sarà questo l’inizio di un’appassionante storyline destinata a regalarci parecchi colpi di scena!