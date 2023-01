Terra amara: Hunkar fa portare Zuleyha in un istituto psichiatrico | Anticipazioni 11 gennaio 2023

Trama puntata di Terra amara di mercoledì 11 gennaio 2023

Zuleyha ha tentato di togliersi la vita e ora Hunkar contatta il dottor Tunca, al fine di salvarla. Il medico le dice che sarebbe meglio ricoverare Zuleyha in un istituto psichiatrico. Nonostante lo spavento e i dubbi, Hunkar decide di seguire il consiglio di Tunca e così, grazie anche all’aiuto di Gaffur e Saniye, organizza il viaggio per condurre Zuleyha in ospedale. Intanto, Yilmaz vuole recarsi da Mujgan per un chiarimento. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.