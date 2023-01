Terra amara: Zuleyha in trappola! | Anticipazioni 13 gennaio 2023

Trama puntata di Terra amara di venerdì 13 gennaio 2023

Gaffur va da Demir in carcere per avere indicazioni sul da farsi. Hunkar, senza che Demir lo sappia, fa ricoverare Zuleyha in un ospedale psichiatrico. Yilmaz si reca da Figen: l'uomo ha bisogno di capire dove sia andata Mujgan. L'amica non intende parlargliene, ma Yilmaz comprende egualmente che la dottoressa si trova a Istanbul ed è in partenza per l'America; di conseguenza decide di raggiungerla immediatamente e di tentare di farle cambiare idea.