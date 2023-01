Terra amara: Demir in soccorso di Zuleyha, ecco cosa farà | Anticipazioni 14 gennaio 2023

Trama puntata di Terra amara di sabato 14 gennaio 2023

Mujgan e sua madre stanno organizzando tutto per la prossima partenza, ma l’arrivo di Yilmaz sconvolge i loro progetti e causa un aspro litigio tra madre e figlia. Alla tenuta troviamo al momento solo Gaffur e Saniye; quest’ultima, in ansia al pensiero che qualcuno possa entrare nella villa e sottrarre qualcosa, invia Gaffur a controllare che sia tutto a posto, ma non sa cosa la aspetta.

Fekeli, Yilmaz e Mujgan tornano a Cukurova e subito Fekeli va in caserma per deporre a favore di Demir. Hunkar rientra alla villa e scopre cosa è successo a Demir solamente quando Fekeli le assicura che non sono stati loro a denunciarlo. Yilmaz e Mujgan passano insieme la giornata, parlando tra loro della storia che stanno vivendo e del futuro che li attende. Zuleyha, sempre intrappolata nell’ospedale psichiatrico, si dispera.

Demir, una volta libero, torna a casa scoprendo quanto è accaduto a Zuleyha. L’uomo, molto scosso da quanto ha appreso, intende riportare la moglie a casa, ma Hunkar non vuole dirgli in quale ospedale ha portato la nuora. Seher svela a Demir dove si trova Zuleyha e a quel punto lo stesso Demir guida tutta la notte per raggiungere la consorte e salvarla.

Demir riporta a casa Zuleyha: non poteva sopportare il pensiero di vederla soffrire in un ospedale psichiatrico. Hunkar non è molto d’accordo con l’operato del figlio. Intanto, la famiglia di Fekeli trascorre un momento di felicità. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.