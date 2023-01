Terra Amara: Adnan sarà morso da uno scorpione? Grande rischio

L’arresto di Demir Yaman (Murat Ünalmış) per l’omicidio dell’amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà compiuto da Hatip Tellidere (Mehmet Polat), esporrà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a diversi pericoli nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Uno di questi avrà per protagonista il piccolo Adnan…

Terra Amara, news: Demir si consegna alla guardia civile per salvare Adnan

Le prime avvisaglie di questa storyline si avranno nel momento in cui, dopo aver tentato una rocambolesca fuga al fianco di Züleyha, Demir deciderà di consegnarsi alla polizia pur di salvare la vita ad Adnan, colpito da un improvvisa febbre che renderà necessario il suo ricovero nell’ospedale di Adana.

Impressionata dal bene che l’uomo avrà dimostrato nei riguardi del bambino, pur sapendo che in realtà è figlio del rivale Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), la Altun giurerà al marito che saprà attenderlo anche se passerà diversi anni in carcere e gli prometterà di portare a termine la sua nuova gravidanza senza fare nessun colpo di testa. Un dialogo che porterà Demir a fidarsi ciecamente della moglie, a differenza di Hünkar (Vahide Perçin)…

Terra Amara, trame: Demir dice ad Hünkar che può fidarsi di Züleyha

Certa che Züleyha tornerà ad approfittarsi della detenzione di Demir per scappare dalla tenuta Yaman e tentare di incontrare il suo vero amore Yilmaz, Hünkar – come già aveva fatto in passato – ordinerà alla governante Saniye (Selin Yeninci) di intercettare ogni passo della Altun e di impedirle di andarsene qualora tentasse di farlo, anche con delle modalità brusche.

Oltre a questo, Hünkar deciderà di far rimuovere dalla stanza di Züleyha il telefono, al fine di evitare che possa contattare Yilmaz ed accordarsi con lui su un’ipotetica fuga. Insomma, la signora Yaman non sarà per nulla clemente nei riguardi della nuora, almeno finché Demir, nel corso di un confronto in carcere, le dirà che deve fidarsi della Altun perché gli ha giurato che non farà nulla né contro il loro matrimonio, né contro la famiglia che continueranno a costruire insieme dopo la nascita del loro secondogenito.

Terra Amara, spoiler: Adnan rischia di essere morso da uno scorpione!

Ascoltate le parole del figlio, Hünkar sarà quindi meno intransigente con la Altun e, già dal pomeriggio, permetterà a Gaffur (Bülent Polat) di installare nuovamente il telefono nella sua camera. Nel giro di qualche ora, però, la potenziale tragedia non tarderà ad arrivare: possiamo infatti anticiparvi che Züleyha farà stare Adnan sul lettone matrimoniale per permettergli di giocare, mentre lei starà piegando alcuni vestiti, ma inizialmente non si accorgerà della presenza di uno scorpione sopra lo stesso.

Fortunatamente, il tutto si risolverà soltanto con un bello spavento, senza alcun tipo di conseguenze, visto che alla fine Züleyha vedrà lo scorpione e porterà via Adnan prima che venga morso. La presenza dell’insetto, fortemente velenoso, spingerà però Hünkar a lasciare momentaneamente la tenuta con il nipote, la nuora e la madre Azize (Serpil Tamur), per fare in modo che Gaffur possa procedere con una disinfestazione in grado di non mettere più nessuno in pericolo.

Attenzione quindi al seguito della storia, dato che questa decisione scatenerà una serie di eventi non proprio positivi… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.