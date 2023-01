Terra amara, anticipazioni dal 16 al 21 gennaio 2023

Terza settimana di gennaio con Terra amara: saranno episodi molto drammatici, che metteranno in luce la disperazione di Zuleyha e la ferma decisione di Demir. Ci sarà da soffrire… Ecco le trame complete:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 16 a sabato 21 gennaio 2023

Yilmaz e Mujgan si amano molto e tutti gioiscono per loro. Nonostante ciò, Yilmaz non può perdonare le azioni di Demir: non può dimenticare tutto e far finta che non sia mai successo. Racconta la storia del suo passato a Mujgan e spiega per quale motivo non potrà mai mettere via la sua pistola. L’odio tra Yilmaz e Demir è destinato a non finire.

Zuleyha sta lentamente recuperando e Demir le concede solo un breve incontro con Adnan. La scelta del marito le provoca ulteriori sofferenze. Da parte di Yilmaz non c’è stato nessun contatto, nonostante Gulten abbia spedito la lettera; quindi, Zuleyha cerca l’occasione per parlargli. Ascoltando una conversazione tra Demir e Hunkar, Zuleyha scopre che Demir e Yilmaz si sono classificati al primo e al secondo posto del premio ai contribuenti di Adana.

Zuleyha convince il marito a partecipare alla cerimonia di premiazione dei contribuenti di Adana per poter incontrare Yilmaz, ma la loro conversazione non va nel modo da lei sperato. Cetin è quasi certo che sia Demir il mandante dell’attentato a Fekeli e, quando lo riferisce a quest’ultimo, lui gli proibisce di farne parola con Yilmaz. In modo casuale, Saniye fa una scoperta che le spezza il cuore e le fa perdere le staffe.

Spoiler Terra amara: Gaffur non riesce a ottenere il perdono di Saniye

Gaffur cerca di farsi perdonare da Saniye, ma senza successo. Demir preleva Zuleyha dall’ospedale psichiatrico e la riporta alla villa. Zuleyha, dopo avere appreso la notizia del fidanzamento ufficiale di Yilmaz con Mujgan, rimprovera Gulten di non avere spedito la sua lettera a Yilmaz, non sapendo che Gulten in realtà l’ha spedita. A proposito del gossip dell’aborto spontaneo di Zuleyha, Sermin e Fusun si chiedono come Zuleyha e Demir possano avere avuto un rapporto, vista come andavano le cose fra loro due.

Trame Terra amara: Zuleyha sempre più disperata

Zuleyha pensa sempre a Yilmaz e lui fa altrettanto, e Demir e Mujgan lo notano. Fekeli porta Hunkar nel posto dove, da ragazzo, si struggeva per lei; la serata, causa maltempo, rischia di finire in tragedia ma, giunti in un rifugio sicuro, i due hanno un approccio amoroso.

Dopo il tentato suicidio, Demir decide di far uscire Zuleyha solo in compagnia di Seher. La donna è disperata e Demir le dice che può scegliere se dover girare sempre con un sorvegliante o convincerlo che non è più innamorata di Yilmaz e riavere quindi la sua libertà e suo figlio. Gaffur si chiede dove abbia passato la notte Hunkar e cerca di ottenere informazioni da Raci, il quale resta fedele alla signora.

Zuleyha ascolta per sbaglio l’inizio di una conversazione telefonica tra Hunkar e Fekeli e capisce che i due sono in buoni rapporti, mentre i vaneggiamenti di Azize cominciano a insospettire anche Demir. Quest’ultimo scopre che la denuncia per la sparatoria in casa di Fekeli è stata fatta da Sermin. Mujgan si confida con Sabahattin e gli dice che, a causa delle tensioni fra Yilmaz e Demir, teme per la vita del suo innamorato.

Yilmaz e Mujgan vanno al cinema all’aperto e poco dopo arrivano Demir e Zuleyha. Questo incontro diventa motivo di discussione per entrambe le coppie. Fekeli e Hunkar si incontrano al solito posto, lei è triste e gli dice che non può dare seguito alla loro relazione. Lui, anche se triste, le dice che non metterà limiti al destino pur di stare con lei.

Saniye arrabbiata con Gaffur, lo fa dormire sul divano, ma lui nel cuore della notte esce per andare da Seher. Demir dice a Zuleyha che riavrà il figlio Adnan dopo il matrimonio di Yilmaz. Zuleyha insinua in Demir il dubbio che Hunkar frequenti Fekeli. Demir chiederà spiegazioni a sua madre. Alla tenuta, arriva un'automobile di lusso: una visita inaspettata.