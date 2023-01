Terra amara, anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Vediamo le trame di Terra amara nella settimana a cavallo tra gennaio e febbraio: Zuleyha si accorge che la famosa lettera a Yilmaz non è mai giunta a destinazione, mentre Gulten subisce un brutto destino… Ecco le trame ufficiali complete:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio 2023

Zuleyha si accorge che la lettera spedita a Yilmaz tramite Gulten probabilmente non è arrivata a destinazione non per colpa della ragazza, ma a causa di un disguido postale. Se ne scusa con Gulten, che tuttavia non accetta le sue scuse.

In uno dei villaggi di Cukurova si festeggia il matrimonio del figlio del capo villaggio. Gaffur sfrutta l’occasione per riconquistare la fiducia di Saniye, che lo costringe a giurare sul libro sacro di non aver avuto una relazione extraconiugale con Seher. Yilmaz e Mujgan discutono sull’adeguatezza dell’abito scelto da lei per l’occasione. Secondo Yilmaz è più adatto ad un evento mondano che al matrimonio di un villaggio.

Hunkar e Fekeli sono chiamati alla celebrazione del matrimonio del figlio del capo villaggio come ospiti d’onore e vengono scelti dal padre dello sposo per fare da testimoni di nozze. Cetin e Gulten sembrano nutrire interesse l’uno per l’altra, ma il loro potenziale amore potrebbe venir ostacolato dalle mire di un altro uomo: Ercument, che presentatosi alla festa, ha messo gli occhi su Gulten e la guarda con bramosia.

Gaffur porta un gallo in moschea per espiazione. Fekeli chiede ad Hunkar di incontrarlo e Demir, che ha origliato la conversazione telefonica, si presenta all’appuntamento. Fekeli li avverte che Hatip sta cercando di peggiorare i rapporti tra Demir e Yilmaz: i suoi tirapiedi, fingendosi uomini di Demir, hanno provato a cacciare i braccianti dalle baracche. Zuleyha e Gulten si riappacificano.

Durante una riunione della camera di commercio di Adana, Yilmaz accusa Hatip di giocare sporco e con il supporto di tutti i membri, l’uomo viene allontanato dal consiglio. Yilmaz scopre che è stata Gulten a scrivere la lettera ai genitori di Mujgan. Gulten, fuori per una commissione, viene avvicinata da Ercument.

Ercument, con la scusa di farsi accompagnare in un luogo da Gulten, approfitta del posto isolato per violentarla. Yilmaz, che sta cercando la ragazza per parlarle della lettera inviata al padre di Mujgan, la trova quando ormai è troppo tardi per evitarle la devastante violenza. Nella colluttazione tra Yilmaz ed Ercument, quest’ultimo spara a Yilmaz che, prima di perdere definitivamente i sensi, lo colpisce ripetutamente in testa con un sasso.

Hunkar si attiva subito per salvare l’onore di Gulten. La accompagna a casa e l’aiuta a ripulirsi facendole il bagno. Cerca di rassicurare la ragazza che nessuno saprà mai niente di quanto accaduto e racconta a Saniye che la cognata si trova in quello stato psicologico perché Yilmaz l’ha picchiata dopo aver scoperto che e’ stata lei a scrivere la lettera.

Saniye, all’oscuro della violenza che ha subito Gulten, cerca di consolarla, ma non ci riesce. Yilmaz, ferito da Ercument durante lo scontro per difendere Gulten, viene curato in casa da Sabahattin. Fekeli e Hunkar si incontrano per decidere come agire per nascondere a tutti, tranne a Demir, l’accaduto. Lo scopo è salvare l’onore delle famiglie, ma soprattutto quello di Gulten. Demir, sconvolto dal racconto della madre, non porta Zuleyha alla visita quotidiana del figlio.