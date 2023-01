Terra amara, anticipazioni dal 6 all’11 febbraio 2023

Ricordate la famosa lettera di Zuleyha mai letta da Yilmaz? Proseguendo nella lettura, vi accorgerete che la questione tornerà in auge nelle puntate di Terra amara di inizio febbraio. Ecco le trame ufficiali complete:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 6 a sabato 11 febbraio 2023

Zuleyha sta recuperando e non perde occasione per fare pressioni su Demir affinché le riporti suo figlio. Anche Yilmaz si sta riprendendo, ma il suo silenzio preoccupa Mujgan che si presenta a casa di Sabahattin per chiedergli se ne ha notizie. Yilmaz, toccato dalla tristezza di Mujgan, le fa recapitare l’abito da sposa e la sorprende andandola a trovare in ospedale. Per evitare ulteriori problemi e per aiutare sua moglie a stare meglio, Demir riporta Adnan a casa e chiede perdono a Zuleyha per tutte le cattiverie che le ha fatto.

I gendarmi comunicano alla famiglia Yaman il ritrovamento del corpo di Ercument. Hunkar si abbandona al dolore in presenza del comandante e in seguito, la famiglia parte per Istanbul per i funerali insieme a Gulten. Gaffur tenta di riavvicinarsi alla sua Seher, ma la reazione di lei lo stupisce.

Hunkar è preoccupata nonostante Demir abbia accettato di fare la pace con Yilmaz. Seher rivela a Hunkar di essere incinta di Demir. Quest’ultimo, però, confessa alla madre di non poter avere figli poiché è sterile, cosa che Hunkar aveva sempre saputo e non gli aveva mai detto. I due scoprono che in realtà Seher è incinta di Gaffur. Nel mentre Yilmaz e Mujgan sono alle prese con l’organizzazione della cerimonia per il matrimonio e discutono con Fekeli di come organizzare il ricevimento.

Terra amara: Yilmaz non riesce a leggere ciò che c’è scritto sulla lettera

Fekeli vorrebbe organizzare una festa sontuosa, mentre Yilmaz e Mujgan la preferirebbero più semplice. Nazire porta a Yilmaz una lettera ritrovata in casa che però è ormai illeggibile poiché ricoperta di vernice a causa di un piccolo incidente accorso poco prima.

Non riuscendo a leggere quello che c’era scritto sulla lettera di Zuleyha a causa della vernice che l’ha ricoperta, Yilmaz la butta via senza neanche sapere chi sia il mittente. Alla tenuta, scoppia il caos più totale quando Saniye viene a sapere che non solo Gaffur l’ha tradita con Seher, ma che lei è rimasta incinta.

Nonostante le insistenze di Seher, Gaffur continua a negare ma, tra urla e liti, l’equilibrio alla villa è fortemente turbato, cosi’ Hunkar, Demir e Zuleyha decidono di mandare via Seher, proponendola come lavoratrice al signor Ekrem. Intanto, Mujgan cerca invano di parlare con la madre per invitarla al matrimonio, mentre Yilmaz si confronta con il padre della sua promessa sposa e arriva a minacciarlo, pur di farlo partecipare al matrimonio.

Demir propone a Yilmaz di rivendergli, al doppio del prezzo pagato, le quote comprate da Yilmaz a Cengaver. Fekeli lo sa da Hunkar e incoraggia Yilmaz ad accettare. Ma Yilmaz rifiuta, giudicando l’atteggiamento del padre debole, e influenzato dal sentimento che immagina abbia nei confronti di Hunkar. Tuttavia, Cengaver gli spiega che Demir comprando le sue quote si indebolirebbe finanziariamente, quindi Yilmaz chiede a Demir il triplo della somma. Intanto, Cetin si dichiara in modo goffo a Gulten, che ne rimane sconvolta. Gaffur, “esiliato” da Saniye, “canta” il suo dolore. E poi, un guasto al furgone lo costringe a un pranzo con il cattivo Hatip. Seher, dopo la brutta storia che l’ha coinvolta, viene mandata a servizio dal signor Ekrem. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.