Terra Amara: Demir blocca i conti di Şermin! Perché lo fa? | Anticipazioni

Nuova importante “crepa” nel rapporto già decisamente burrascoso tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e la cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Appena scoprirà che è stata lei a denunciarlo alle autorità per la sparatoria (andata in onda la scorsa settimana su Canale 5) in cui ha ferito Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) alla schiena, il cattivo di Terra Amara muoverà nuovamente guerra contro la parente. In che modo? Privandola del (poco) denaro che ha a disposizione…

Terra Amara, news: Demir e Hünkar vogliono farla pagare a Şermin

Nelle prossime puntate italiane della telenovela, la situazione finirà per inasprirsi ulteriormente nel momento in cui Demir, grazie alle sue conoscenze, avrà la certezza del fatto che è stata proprio Şermin a fare il suo nome agli inquirenti, parlando loro della sparatoria – tenuta segreta – in cui era rimasto ferito Yilmaz. In preda alla collera, Demir si presenterà quindi a casa della cugina e sembrerà sul punto di volerla uccidere, sia per l’ultimo gesto del quale si è macchiata e sia per aver venduto tempo prima la sua proprietà ad Akkaya.

Fortunatamente, grazie all’intervento della madre Hünkar (Vahide Perçin), Demir desisterà dal suo intento ma ascolterà proprio un consiglio della mamma per farla pagare alla cugina: aprire una disputa legale per costringerla a restituire loro tutti i soldi prestati nel corso degli anni per vivere e consentire alla figlia Betül di studiare alla Sorbona di Parigi. Una mossa che Şermin non prenderà nel migliore dei modi, ma che rappresenterà solo il primo passo di una vendetta più grande…

Terra Amara, spoiler: Demir blocca i conti di Şermin

Possiamo infatti anticiparvi che il peggio arriverà quando Şermin andrà in banca per prelevare dei soldi dal suo conto corrente, scoprendo così che le sono stati tagliati completamente i viveri perché Demir, con la sua ingiunzione legale, ha bloccato tutti i suoi conti.

La notizia farà arrabbiare tantissimo Şermin, la quale non esiterà a cercare sia il cugino e sia la zia per pretendere che la smettano. C’è peraltro da dire che il denaro bloccato è quello che le è stato dato da Yilmaz quando lei ha accettato di vendergli la tenuta (un particolare di cui però a Demir e Hünkar non importerà più di tanto).

Terra Amara, trame: Şermin scopre che Züleyha è incinta

In tal senso, occhio a quello che succederà: Şermin rintraccerà i parenti proprio mentre Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) starà comunicando loro che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è in attesa di un altro bambino.

Grazie a ciò, Şermin non potrà fare a meno di notare che Demir – convinto di essere sterile – è rimasto sconvolto dalla notizia e deciderà di “indagare” per scoprire se c’è qualcosa di strano nella faccenda. Insomma, la faida tra i due cugini sarà destinata a proseguire…