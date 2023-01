Terra Amara: Züleyha scopre di essere incinta! Occhio però a Demir… | Anticipazioni

Non sarà soltanto la gravidanza della domestica Seher (Ebru Ünlü) ad intrattenere i telespettatori nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra qualche settimana, anche Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà infatti di essere in dolce attesa, ma la situazione si farà fin da subito drammatica a causa di Demir Yaman (Murat Ünalmış) che, erroneamente convinto di essere sterile, accuserà la moglie di averlo tradito con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)!

Terra Amara, news: Züleyha scopre di essere incinta

La storyline prenderà il via all’improvviso, ossia nel momento in cui Züleyha starà improvvisamente male durante un pranzo con Hünkar (Vahide Perçin) e le componenti dell’associazione benefica di Cukurova. Dato che verrà colpita da vomiti e da un forte mal di stomaco, la Yaman deciderà di portare immediatamente la nuora all’ospedale, dove verrà messa in osservazione dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın).

Quest’ultimo chiederà quindi ad un’infermiera di effettuare a Züleyha le analisi del sangue, dalle quali emergerà che la donna è incinta del suo secondo erede. La notizia verrà appresa per prima dalla la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), dato che sarà proprio lei a ritirare il referto. Tuttavia, la lieta novella non verrà accolta affatto di buon grado dai componenti della famiglia Yaman, in primis da Demir…

Terra Amara, spoiler: Demir accusa Züleyha di averlo tradito con Yilmaz e…

Eh sì: come avrà avuto modo di confessare alla madre qualche giorno prima, Demir sarà pienamente convinto del fatto di essere un uomo sterile, ragion per cui non riterrà possibile nemmeno per un secondo di essere il padre del bambino.

Ingerito il “rospo amaro” in ospedale per non dare scandalo, Demir si scontrerà quindi a muso duro con Züleyha appena arriverà nella sua tenuta e, oltre a dirle di avere sempre saputo che non era lui ma Yilmaz il padre di Adnan, la accuserà di essere andata nuovamente a letto con Akkaya poiché lui non può concepire a causa della sua sterilità.

Visto che non si sarà affatto macchiata di tale colpa, la Altun rispedirà le accuse al mittente, ma Demir per tutta risposta estrarrà da una tasca la sua pistola e la punterà contro la moglie. Anche se Züleyha lo supplicherà di premere il grilletto, sottolineando che così finirebbero tutte le sue sofferenze, Demir non riuscirà ad andare fino in fondo con il suo proposito, ma farà spaventare tutti quanti quando per errore farà partire un colpo (che per fortuna non produrrà nessun ferito)!

Terra Amara, trame: Züleyha svela a Demir perché l’ha sposato!

Tra l’altro, nel bel mezzo di un teso confronto, Züleyha ribadirà a Demir che può essere soltanto lui il padre del bambino che ha in grembo. Come se non bastasse, tra una recriminazione e l’altra, la Altun svelerà al consorte che ha accettato di sposarlo soltanto perché Hünkar aveva minacciato di far condannare a morte Yilmaz qualora non fosse diventata sua moglie.

Tali parole scuoteranno profondamente Demir, sempre più dubbioso sull’innocenza di Züleyha riguardo l’ipotetico tradimento (al contrario di Hünkar, che stavolta tenderà a fidarsi della nuora e sarà certa della paternità di Demir)… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.