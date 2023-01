Terra Amara: Gaffur verrà derubato, ma c’è un trucco!

Brutta avventura in arrivo per Gaffur Taşkın (Bülent Polat) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra qualche mese, l’uomo verrà infatti derubato e perderà un’ingente somma di denaro che doveva custodire per Hünkar (Vahide Perçin). Una brutta faccenda che, però, non sarà per nulla casuale. Vediamo insieme perché…

Terra Amara, news: Hünkar dà a Gaffur un importante incarico

Tutto partirà nel momento in cui, al termine di una disperata fuga poiché accusato ingiustamente dell’omicidio dell’amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), Demir Yaman (Murat Ünalmış) deciderà di riconsegnarsi alla guardia civile e farsi arrestare. A quel punto, visto che crederà ciecamente all’innocenza del figlio, Hünkar vorrà dare il via ad una grossa strategia legale ma avrà bisogno di liquidità, motivo per il quale chiederà alcuni sui clienti di saldare quanto prima il debito che hanno con la famiglia Yaman.

Proprio per questo, la donna deciderà di mandare Gaffur a riscuotere una somma di circa di 100mila lire turche, raccomandandogli di stare attento e di non fermarsi in quella zona per nessun motivo, visto che è abitata da ladri e assassini senza alcun tipo di scrupolo. Nonostante il consiglio, il capomastro compirà però un grosso errore, cadendo in un terribile tranello…

Terra Amara, spoiler: Gaffur viene derubato!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, nel bel mezzo del tragitto, Gaffur verrà attirato da un banchetto, allestito in mezzo ai boschi e messo in atto dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Inconsapevole del fatto che l’uomo è l’assassino di Cengaver, Gaffur si lascerà convincere a mangiare un boccone in sua compagnia e berrà più del dovuto fino al punto da ubriacarsi.

Una volta che finirà di mangiare e ritirerà dal cliente di Hünkar la somma prestabilita, Gaffur si dirigerà quindi nuovamente verso la tenuta dei Yaman, ma verrà agganciato in strada da due ladri bendati che, minacciandolo con una pistola, lo deruberanno e gli porteranno via l’intera cifra. Una vera e propria catastrofe per Gaffur perché temerà che Hünkar, dato l’importantissimo furto subito, possa decidere di fargliela pagare. Disperato, l’uomo cercherà dunque aiuto…

Terra Amara, trame: Hatip presta i soldi a Gaffur ma…

Da chi andrà dunque Gaffur? Come facilmente prevedibile, il capomastro si precipiterà da Hatip e, dopo averlo supplicato giurando di essere disposto a tutto pur di ricompensarlo, farà sì che gli presti il denaro da consegnare a Hünkar che gli è stato sottratto. Dopo che glielo avrà dato, Tellidere farà inoltre firmare a Gaffur un “pagherò”, anche se sottolineerà che lo stesso un domani non sarà vincolante per pagare la somma, che potrà restituirgli a piccole parti appena potrà.

In questo modo, Gaffur eviterà una vera e propria sfuriata di Hünkar, ma si sarà reso a sua volta la vittima ideale di un piano ben congegnato da Hatip; possiamo infatti anticiparvi che, col trascorrere delle scene, si capirà che è stato proprio lui ad ordinare ai due criminali di derubare Gaffur. Quali saranno quindi le sue vere intenzioni?