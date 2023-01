Terra Amara: Demir e Züleyha cercheranno di fuggire, a cosa andranno incontro

Niente da fare! Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) saranno costretti a stare ancora l’uno lontano dall’altra. E ancora una volta in tutto ciò metterà lo zampino di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Demir evade di prigione!

La storyline prenderà il via nel momento in cui Demir verrà arrestato per l’omicidio dell’ex miglior amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà compiuto dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Grazie ad una falsa testimonianza di Şermin (Sibel Taşçıoğlu), che dichiarerà mentendo di averlo visto sparare contro il defunto, Demir verrà rinchiuso in carcere dal nuovo Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), che vorrà addirittura chiedere la sua condanna a morte.

Tuttavia, anche in questa drammatica circostanza, Demir non potrà fare a meno di pensare a Yilmaz, poiché sarà consapevole del fatto che il suo nemico ha ormai scoperto che è stata la madre Hünkar (Vahide Perçin) a costringere Züleyha a contrarre matrimonio con lui. Non a caso, pur di uscire di prigione, Yaman arriverà a pugnalarsi da solo per farsi portare in ospedale e dopo darà il via ad una vera e propria fuga…

Terra Amara, spoiler: Demir e Züleyha cercano di lasciare la Turchia

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti dedicati a questo argomento, sapete già che, dopo aver dato inizio alla sua latitanza, Demir riuscirà ad intercettare un incontro chiarificatore tra Züleyha e Yilmaz grazie all’aiuto della madre Hünkar. Dato che il marito minaccerà per l’ennesima volta di non farle vedere mai più Adnan, la Altun non avrà altra scelta se non quella di piantare in asso Yilmaz per l’ennesima volta e si troverà costretta ad accettare la decisione di Demir di lasciare la Turchia.

Insomma, sua malgrado, Züleyha rischierà di diventare una latitante, esattamente come il consorte, ma il destino avrà in serbo per lei ben altri piani. Un imprevisto, infatti, farà sì che Demir desista dal suo intento e lasci “libera” la consorte…

Terra Amara, trame: Demir si consegna alla polizia, ecco perché

Possiamo anticiparvi che, nel bel mezzo del viaggio, Adnan inizierà ad avere la febbre altissima, cosa che farà preoccupare tantissimo Züleyha. Appena comprenderà che il bambino sta rischiando la vita, Demir darà dunque ordine ai suoi uomini di fare marcia indietro per ritornare ad Adana, per fare in modo che il “figlio” venga visitato dai medici che conosce. Una mossa magnanima che si rivelerà un vero e proprio boomerang per Demir, dato che alla fine dovrà consegnarsi nuovamente alla polizia e finire ancora tra le sbarre.

Tuttavia, proprio grazie a questo gesto, che salverà di fatto la vita di Adnan, Züleyha sentirà per l’ennesima volta di dover essere riconoscente a Demir e ciò potrebbe compromettere un suo incontro futuro con Yilmaz, visto che giurerà al marito che aspetterà il suo ritorno a casa, anche se dovesse avvenire dopo molti anni in prigione…