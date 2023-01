Terra Amara: Hatip, ecco chi cercherà di strangolare!

Grosso pericolo in arrivo per Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’amica di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) rischierà infatti di essere strangolata dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Il tutto avverrà per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Hünkar propone un patto a Şermin

La faccenda prenderà il via nel momento in cui Hünkar (Vahide Perçin) avrà la certezza del fatto che è stata proprio la nipote Şermin ad incastrare il figlio Demir (Murat Ünalmış) per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), attraverso una falsa testimonianza, fino a condurlo in carcere. Dato che sarà disposta a tutto pur di proteggere l’erede, la Yaman si metterà immediatamente sulle tracce della parente, che avrà trovato rifugio a casa di Hatip, ossia il vero responsabile del crimine.

Dopo averla rintracciata, Hünkar proporrà quindi a Şermin una via d’uscita: se ritratterà la sua testimonianza, potrà riottenere tutto ciò che lei e il figlio le hanno tolto. Una posta in gioco che la donna alzerà, chiedendo alla zia di darle, in cambio, un milione di lire turche. Ciò scatenerà però un pericoloso piano criminale che metterà in pericolo la vita della povera Füsun…

Terra Amara, trame: Şermin tenta di imbrogliare Hünkar…

Eh sì: possiamo anticiparvi che Şermin chiederà quella cifra alla zia per costringerla a vendere alcuni terreni, che poi Hatip tenterà di acquistare ad un prezzo decisamente più basso rispetto al loro reale valore. Anche se verrà messa alle strette, Hünkar non cederà all’offerta irrisoria del Tellidere e stringerà un accordo, per ottenere tutti i soldi che le sono necessari, con il fidato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Agendo in tale modo, Şermin otterrà in fretta e furia i soldi che ha chiesto, senza informare Hatip del particolare, e si darà alla fuga alla volta della Francia invece di recarsi in tribunale a testimoniare in favore del cugino Demir. Come facilmente prevedibile, questo scatenerà la furia di Hatip, che non esiterà a prendersela persino con Füsun poiché certo del fatto che che sa dove si sta dirigendo la “traditrice”…

Terra Amara, spoiler: Hatip cerca di strangolare Füsun

Senza esitare, Hatip tenterà di strangolare Füsun per costringerla a confessare dove si trova Şermin. Inizialmente, seppur visibilmente spaventata, la donna cercherà di proteggere l’amica ma poi vuoterà il sacco e gli dirà che la Yaman ha comprato un biglietto per la Francia perché ha intenzione di raggiungerà lì la figlia Betül.

Da un lato Hatip lascerà subito la presa di Füsun e le risparmierà la vita, dall’altro partirà un inseguimento verso Şermin che rischierà di avere delle tragiche e fatali conseguenze… ma fino a che punto? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.