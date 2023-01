Terra Amara: Şermin cerca di ingannare Hünkar. Ci riuscirà?

Nuovi tranelli attendono i telespettatori nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra non troppo tempo, l’astuta Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) cercherà infatti di ingannare la zia Hünkar (Vahide Perçin), ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

Terra Amara, trame: Hünkar propone un patto a Şermin

La storyline si comincerà a delineare nel momento in cui Hünkar avrà la certezza del fatto che è stata proprio Şermin ad accusare il figlio Demir (Murat Ünalmış) dell’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà compiuto da Hatip Tellidere (Mehmet Polat), attraverso una falsa testimonianza fornita al giudice.

Dopo alcuni giorni di estenuanti ricerche, durante i quali la donna si sarà trasferita a casa del suo nuovo alleato Hatip, Hünkar riuscirà quindi a scovare il nascondiglio di Şermin e le intimerà di ritirare quanto prima la denuncia ai danni di Demir, se non vuole incorrere nella sua vendetta.

Ovviamente, Şermin non ne vorrà proprio sapere di dare ascolto alle parole della zia e, dopo averle ricordato che l’ha già privata di tutto, compresa la sua casa incendiata da Demir, non le darà una risposta positiva in tal senso, pur prendendosi qualche ora per riflettere al meglio sul da farsi…

Terra Amara, news: Şermin fa la sua controfferta Hünkar

Occhio quindi alla successiva mossa di Şermin. Il giorno successivo a tale richiesta, la donna si presenterà infatti nell’azienda dei Yaman e farà sapere alla zia di essere disposta a ritirare la denuncia ai danni di Demir soltanto se lei le darà in cambio un milione di lire turche. Visibilmente spiazzata, Hünkar cercherà di scendere a compromessi con la nipote, che però non vorrà proprio saperne.

La Yaman Senior si troverà dunque costretta ad accettare la proposta, anche se dovrà mettere in vendita alcune delle sue terre per ricavare tutto il denaro con il quale potrà fare uscire il figlio di prigione.

Proprio in seguito a tutti questi fatti inizierà ad emergere il doppio gioco di Şermin: possiamo infatti anticiparvi che, in accordo con lei, Hatip scoraggerà tutti i possibili acquirenti e si presenterà da Hünkar con un’offerta di 700.000 lire per i suoi territori. La donna rifiuterà sdegnata l’offerta salvo poi ritornare sui suoi passi, ma a quel punto Hatip sarà disposto ad acquistare al costo di 600.000 lire.

Terra Amara, spoiler: Şermin si prende gioco di Hünkar ma…

Tutto questo a quali risvolti porterà? A “salvare” Hünkar penserà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che le proporrà di acquistare i terreni ad un milione, promettendo di restituirglieli una volta che avrà risolto la sua problematica. In questo modo, la Yaman potrà dare in due tranche alla nipote i soldi che le ha chiesto, ma nel contempo le farà firmare una dichiarazione scritta nella quale sottolineerà di non aver visto Demir mentre uccideva Cengaver.

Il piano della donna per liberare Demir andrà avanti senza alcun tipo di intoppo? In realtà, Şermin agirà in malafede per l’ennesima volta e, non informando Hatip dei soldi ottenuti, penserà di fuggire dalla Turchia invece di recarsi in tribunale per la sua testimonianza. Ma la farà davvero franca? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.