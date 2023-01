Terra Amara: Hatip nel mirino delle indagini, andrà fuori controllo?

Una nuova pista per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) scagionerà completamente Demir (Murat Ünalmış) ma metterà in pericoloso la serenità di un altro personaggio. Vediamo dunque quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Demir arrestato!

Come già sapete, Cengaver verrà ucciso dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) sotto lo sguardo attonito di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) che, invece di denunciarlo, rigetterà tutta la colpa su Demir attraverso una falsa testimonianza, ragione per cui il cugino finirà presto in carcere e rischierà addirittura di essere condannato a morte.

Tuttavia, al termine di una serie di peripezie dove se la vedrà davvero brutta (con tanto di incidente in automobile), Şermin si lascerà comprare dalla zia Hünkar (Vahide Perçin) e, in cambio di un’ingente somma di denaro, ritratterà la sua testimonianza scagionando di fatto Demir che verrà rimesso prontamente in libertà.

Tale svolta farà arrabbiare e preoccupare Hatip, che se la darà a gambe poiché temerà erroneamente che Şermin abbia fatto il suo nome al Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) per l’assassinio di Cengaver. Le cose andranno però diversamente…

Terra Amara, trame: la ‘polizia’ trova l’arma del delitto

Possiamo anticiparvi che, alcuni giorni dopo, la polizia ritroverà (abbandonata nelle boscaglie) l’arma con cui Cengaver è stato ucciso. Ovviamente, gli inquirenti procederanno subito con le analisi ma le due impronti digitali differenti sulla pistola apparterranno a persone incensurate, ragion per cui sarà praticamente impossibile individuare eventuali responsabili.

Da un lato ciò consentirà a Demir di non dover più aspettare il processo perché sarà abbastanza chiaro come lui sia totalmente estraneo alla morte di Cengaver; dall’altro la polizia non saprà in che modo mandare avanti le indagini (pur non chiudendo il caso). Una situazione, decisamente stagnante, che procurerà ad Hatip un brutto quarto d’ora…

Terra Amara, spoiler: Hatip nel mirino delle indagini

Eh sì: nel momento in cui uno dei suoi scagnozzi lo metterà al corrente del fatto che la polizia è ormai in possesso dell’arma con cui il povero Cengaver è stato ucciso, Hatip andrà in escandescenze perché aveva chiesto di gettare la stessa nel fiume – e non nei boschi – in modo tale che non venisse mai ritrovata.

Nonostante l'omissione di Şermin, che non l'avrà denunciato, il Tellider comprenderà infatti che la polizia potrebbe arrivare a lui presto o tardi ed il suo nervosismo aumenterà a dismisura…