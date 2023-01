Terra Amara: Müjgan ha un grande timore sul suo matrimonio, ecco quale | Anticipazioni

Anche se vorrà andare fino in fondo col suo matrimonio con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) avrà un grande timore nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna avrà infatti il sentore che Behzat (Engin Yüksel) e Sevil (Mihriban Er) decidano di non presentarsi al lieto evento e starà male al solo pensiero. Ciò spingerà Yilmaz ad agire per il suo bene, calcando però un po’ troppo la mano…

Terra Amara, news: Yilmaz e Müjgan presto sposi

Tutto partirà nel momento in cui Behzat e Sevil ribadiranno per l’ennesima volta a Müjgan che non intendono dare il loro consenso al matrimonio con Yilmaz poiché in passato quest’ultimo è stato in carcere per omicidio e continua a dare segnali di essere un uomo violento per via della sua perenne guerra contro Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Dunque i due genitori andranno via da Cukurova, seppure in diversi momenti, e lasceranno sola la Hekimoğlu a gestire da sola i preparativi delle nozze. Col trascorrere delle giornate, la dottoressa ripenserà però agli ultimi contrasti sorti con la sua mamma e il suo papà e, in cuor suo, si struggerà dal dolore perché temerà che non saranno al suo fianco quando diventerà finalmente la moglie dell’uomo che ama.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz calca la mano con Behzat

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Quando Sevil rifiuterà le chiamate di Müjgan col chiaro intento di non ricevere l’invito al suo matrimonio, Yilmaz penserà bene di telefonare a Behzat e tenterà – inizialmente con le buone – di convincerlo a partecipare al suo giorno felice con la figlia.

Dato tuttavia che Behzat sottolineerà ancora che non lo accetterà mai come genero, Akkaya alzerà la voce e, con un tono di voce alterato e minaccioso, gli ordinerà di presentarsi con un bel regalo per Müjgan perché, in caso contrario, dovrà fare i conti con lui. Una sorta di minaccia che Behzat recepirà come tale, ma che potrebbe ritorcersi contro i novelli sposi, visto che non è affatto detto che, alla fine, Yilmaz venga ascoltato…

Terra Amara, trame: Yilmaz e la proposta di Demir

Vi anticipiamo inoltre che Yilmaz dovrà fare i conti anche con un’inaspettata proposta di Demir, che si dirà disposto a smettere di fargli la guerra se gli venderà tutte le azioni della società che intendeva fondare con Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) e che quest’ultimo gli ha ceduto.

Di primo acchito, Akkaya rifiuterà categoricamente l’armistizio ma poi, seguendo un consiglio dello stesso Cengaver e del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), sembrerà voler accettare il “compromesso”, anche se… al triplo dell’offerta che Demir gli ha fatto!

Una mossa che Yilmaz vorrà portare avanti poiché ha in realtà un piano in mente! Eh sì: Akkaya non starà affatto cercando un modo per fare la pace, ma – anzi – sarà sempre più convinto di voler privare il nemico di tutti i suoi beni… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.