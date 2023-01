Terra Amara: Seher accetta di cedere il figlio a Saniye, ma accadrà il dramma!

Le tragedie sono all’ordine del giorno a Terra Amara. In questo non farà eccezione nemmeno la storyline legata alla gravidanza, totalmente sgradita, della domestica Seher (Ebru Ünlü). Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, un accadimento del tutto inaspettato rimetterà in discussione tutto quanto…

Terra Amara, news: Saniye chiede a Hünkar di farle crescere il figlio di Seher

La faccenda inizierà quando Gaffur (Bülent Polat) confesserà a Saniye (Selin Yeninci) di averla tradita, confermandole che può essere soltanto lui il padre del bambino che Seher ha in grembo. Seppure sotto shock per la rabbia, la governante di casa Yaman capirà che la gravidanza della “rivale” è, in fondo, l’unico modo per lei di diventare madre, visto che è sterile e non può concepire un figlio, motivo per il quale – con le lacrime agli occhi – chiederà a Hünkar (Vahide Perçin) di poter crescere il pargoletto della rivale come se fosse suo.

Anche se sarà decisamente sorpresa dalla volontà della propria sottoposta, Hunkar darà il suo benestare a Saniye, che qualche giorno dopo andrà da Seher per proporle tale patto. Ma come andrà a finire l’incontro tra le due donne?

Terra Amara, spoiler: Seher accetta di cedere il figlio a Saniye in cambio di denaro

Inizialmente titubante all’idea di abbandonare il proprio figlio, Seher accetterà di stabilire un accordo soltanto quando, dopo averle ricordato che tutti quanti la prenderanno in giro per essere rimasta incinta di un uomo sposato, Saniye le dirà di essere disposta a darle persino del denaro. Insomma, appena sentirà “odore di soldi”, Seher abbandonerà ogni suo proposito materno e si lascerà convincere dalla moglie di Gaffur!

A quel punto Saniye sarà ormai certa di avere in pugno la situazione e parlerà alla cognata Gülten (Selin Genç) del patto stretto con Seher. Purtroppo per lei, le cose non andranno però come aveva previsto…

Terra Amara, trame: Seher perde il bambino!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, qualche giorno dopo, Seher avvertirà un malore improvviso e subirà un aborto spontaneo. Una notizia che, ovviamente, getterà Saniye nello sconforto più totale, dato che vedrà sfumare per l’ennesima volta il suo sogno di diventare madre. La drammatica svolta, irrimediabilmente, coinvolgerà anche Gaffur, al quale Saniye dovrà comunicare che non diventerà più padre (proprio quando lui si stava abituando all’idea).

Insomma, per Saniye e Gaffur sembrerà davvero impossibile diventare genitori, ma qualcosa potrebbe cambiare nelle settimane successive a questa ennesima perdita… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.