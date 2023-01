Terra Amara: Şermin in fin di vita, ecco perché

Mai sottovalutare un nemico, soprattutto se uccide qualcuno davanti a te. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) se la vedrà davvero brutta quando tenterà di fare il doppio gioco con Hatip Tellidere (Mehmet Polat), il nuovo cattivo della telenovela. Vediamo insieme perché…

Terra Amara, news: Şermin, Hatip e l’omicidio di Cengaver

La storyline comincerà nel momento in cui Hatip assassinerà Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) sotto lo sguardo attonito di Şermin. Tuttavia, quest’ultima sceglierà di non denunciare l’uomo e, attraverso una falsa testimonianza, accuserà il cugino Demir (Murat Ünalmış) del crimine, facendo sì che venga arrestato.

Una faccenda davvero complicata nella quale si inserirà molto presto Hünkar (Vahide Perçin), che sarà disposta a tutto per dimostrare l’innocenza del figlio e farlo uscire di prigione. Non a caso, dopo averla rintracciata, la signora Yaman accetterà di dare alla nipote un milione di lire turche, a patto che ritratti completamente la sua dichiarazione contro Demir.

Partendo da questi presupposti, Şermin darà il via ad un vero e proprio doppio gioco che però, col passare delle puntate, si ritorcerà completamente contro di lei. Anche se a fargliela pagare non sarà la zia Hünkar…

Terra Amara, trame: Hatip scopre il doppio gioco di Şermin e…

Eh sì: come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, Şermin farà quella proposta pecuniaria perché saprà benissimo che, per ottenerla, Hünkar dovrà vendere per forza alcuni dei suoi terreni, gli stessi che poi il suo “alleato” Hatip potrà comprare ad un prezzo decisamente più basso. Tuttavia, nel momento in cui Tellidere tirerà troppo la corda, la Yaman Senior sceglierà di chiedere aiuto ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che comprerà i suoi terreni promettendo che, appena si sarà ristabilita, glieli rivenderà senza alcun problema.

Anche se il piano con Hatip andrà a monte per via dell’intervento di Fekeli, Şermin deciderà di intascare comunque i soldi che le darà Hünkar e, oltre a non presentarsi in tribunale per scagionare Demir, comprerà un biglietto per la Francia con l’intenzione di nascondersi dalla figlia Betül. Agendo in tale modo finirà però per firmare la sua “condanna”…

Terra Amara, spoiler: l’incidente di Şermin

Una volta che si renderà conto di essere stato ingannato da Şermin, Hatip andrà su tutte le furie e si presenterà da Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) per costringerla a confessarle dove si trova la sua ormai ex alleata. La donna cercherà di non tradire l’amica ma vuoterà il sacco e gli confesserà che la Yaman sta per andare in territorio francese appena Tellidere cercherà di strangolarla.

Hatip darà dunque ordine ai suoi uomini di rintracciare quanto prima Şermin e fargliela pagare. Una missione che, sfortunatamente, sembrerà riuscire dato che la Yaman verrà ritrovata, completamente insanguinata, all’interno della sua automobile. Gli immediati soccorsi di Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) eviteranno il peggio, ma le condizioni di salute di Şermin saranno tutt’altro che buone.

Almeno per ora, la tragedia verrà però archiviata come un semplice incidente, anche se il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) comincerà a porsi delle domande…