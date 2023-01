Terra Amara: Yilmaz e Züleyha pronti alla fuga ma…

Una volta che si “ritroveranno” e si giureranno amore eterno, Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) riusciranno davvero a fuggire e a rifarsi una vita insieme in Germania? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, quando i due ex studieranno un piano di fuga. Non tutto andrà però come previsto.

Terra Amara, news: Yilmaz scopre che Züleyha non ha mai smesso di amarlo

La storyline si accenderà quando, il giorno successivo al suo matrimonio con la dottoressa Müjgan (Melike İpek Yalova), Yilmaz si troverà tra le mani una lettera scritta diverso tempo prima da Züleyha nella quale lei gli confessava di essere stata costretta da Hünkar Yaman (Vahide Perçin) a sposare Demir (Murat Ünalmış) per evitare che venisse condannato a morte per l’omicidio di Naci.

A quel punto, anche se sarà fresco di nozze, Yilmaz avrà in mente un solo ed unico pensiero: parlare con la Altun e chiarire tutte le loro divergenze per stare finalmente insieme. Un’intenzione che l’uomo dovrà più volte rimandare a causa di una serie di tragedia: in primis l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) e in seguito il suicidio del suocero Behzat (Engin Yüksel).

La faccenda arriverà quindi ad un vero e proprio punto di svolta nel momento in cui sarà chiaro che non è stato Demir, come invece si pensava, ad uccidere Cengaver, motivo per il quale l’uomo uscirà di prigione…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Züleyha progettano la loro fuga

Eh sì: grazie all’aiuto della domestica Gülten (Selin Genç), Yilmaz riuscirà ad incontrare Züleyha in diverse occasioni e la convincerà a fuggire con lui, in nome del loro amore, promettendole che si prenderà cura del bimbo che aspetta da Demir come se fosse figlio suo.

Tuttavia, nonostante la bella promessa, la Altun preferirà non rivelare a Yilmaz che è il padre di Adnan perché, prima di farlo, vorrà essere lontana da Cukurova e soprattutto da Demir e Hünkar. In ogni caso, i due innamorati prepareranno nei minimi dettagli la loro fuga verso la Germania, che dovrà avvenire nel corso di una festa indetta dai Yaman per celebrare un vantaggioso affare appena concluso.

Terra Amara, trame: Yilmaz e Züleyha riusciranno a fuggire? Occhio a…

Ottenuta la benedizione del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Murat Ünalmış), Yilmaz dovrà dunque compiere un ultimo passo prima di raggiungere Züleyha nel luogo prefissato per scappare. Come concordato con la Altun, Akkaya si recherà infatti in ospedale per parlare con Müjgan all’ultimo minuti e non darle eventualmente il tempo di avvisare Demir.

E così, mentre Züleyha arriverà con la sua automobile e Adnan dove preventivato, Yilmaz si troverà faccia a faccia con Müjgan. Qualcosa di sconvolgente lo lascerà però attonito e lo farà ritornare sui suoi passi… di che cosa si tratterà? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.