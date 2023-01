Terra Amara: Yilmaz “riceve” la lettera di Züleyha ma… | Anticipazioni

Che fine farà la lettera scritta da Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) per rivelare a Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) che il piccolo Adnan è suo figlio? Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara questa storyline giungerà al termine, ma purtroppo avrà un epilogo tutt’altro che felice…

Terra Amara, news: Züleyha scrive la lettera a Yilmaz

La faccenda prenderà il via nel momento in cui Züleyha scoprirà con suo estremo rammarico che è stato il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) a far sabotare la macchina con la quale lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto l’incidente. Sotto shock, la donna andrà da Yilmaz in cerca d’aiuto, ma non farà altro che causare uno scontro a fuoco tra l’uomo e Demir, dove ad avere la peggio sarà il primo (che verrà ferito alla schiena).

A quel punto, la Altun sarà costretta a tornare alla tenuta dei Yaman e subirà una punizione da Demir, che porterà via da lì Adnan verso una destinazione ignota. Stanca per la situazione venutasi a creare, Züleyha deciderà quindi di farla finita ma, prima di compiere il gesto estremo di tagliarsi le vene, scriverà una lettera ad Akkaya dove gli rivelerà che Adnan è in realtà suo figlio.

Terra Amara, trama: la sfortunata lettera di Züleyha…

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: da un lato Züleyha verrà prontamente soccorsa da Hünkar (Vahide Perçin), che la farà rinchiudere per qualche giorno in una clinica psichiatrica; dall’altro l’epistola, dopo che verrà spedita da Gülten Taşkın (Selin Genç), subirà un percorso piuttosto accidentato: verrà infatti rintracciata dalla figlia Nazire (Teksin Pircanli), la domestica di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che la metterà nella sua borsa di scuola dimenticandosi di consegnarla a Yilmaz.

Qualche settimana dopo, la bimba si ricorderà della lettera e la metterà sul comodino della camera da letto di Yilmaz, ma purtroppo la missiva cadrà inevitabilmente sotto il materasso dell’uomo. Il peggio dovrà però ancora venire…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz riceve la lettera di Züleyha ma…

Per via dei lavori di restauro causati dal suo imminente matrimonio con Müjgan, Yilmaz darà il compito ad alcuni lavoratori di riverniciare completamente la sua stanza. Uno degli stessi, incautamente, finirà per rovesciare il rotolo di vernice bianca per terra, che cadrà anche sopra la lettera. Quest’ultima, qualche ora dopo, verrà scovata da Nazire, che la consegnerà ad Akkaya. Vi anticipiamo però che la stessa, completamente bagnata e sporca di vernice, sarà del tutto illeggibile e, purtroppo, Yilmaz non scoprirà di essere il padre di Adnan!

Insomma, nonostante il rischio corso, la Altun non riuscirà nel suo intento e Yilmaz continuerà ad ignorare di avere un figlio con lei. Il tutto mentre Demir proporrà una sorta di “armistizio” al proprio nemico.