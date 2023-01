Terra Amara: Demir picchia Gaffur, ecco perché

Tra qualche settimana, nel corso delle puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori faranno la conoscenza del nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Si tratta di un uomo di cui nessuno potrà fidarsi visto che, oltre a macchiarsi dell’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), finirà per mettere nei guai il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) con il solo fine di colpire i “nemici” Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Hünkar (Vahide Perçin)…

Terra Amara, news: Gaffur viene derubato e…

Iniziamo col dire che Gaffur subirà un furto proprio quando avrà in tasca circa 100mila lire turche appartenenti a Hünkar. Dato che ignorerà completamente che è stato proprio Hatip ad ingaggiare i due uomini affinché lo derubassero, il povero capomastro si troverà costretto ad accettare un prestito da Tellidere (ciò perché temerà che i Yaman possano punirlo data l’ingente cifra perduta).

Per convincerlo, Hatip prometterà a Gaffur che potrà restituirgli la somma quando gli verrà più comodo, ma ad un certo punto non rispetterà il patto e farà presente al debitore che deve cominciare almeno a dargli una parte della stessa. Quando Gaffur ammetterà di non avere soldi, Hatip proporrà dunque un’ulteriore offerta all’uomo: scalare qualcosa dalla cifra che gli deve se comprerà da lui i polli che occorrono a Demir e Hünkar per la festa di circoncisione organizzata per circa cento bambini.

Terra Amara, spoiler: Hatip fa intossicare tutti quanti!

La proposta, che verrà prontamente accettata, si ritorcerà contro Gaffur: vi anticipiamo che Hatip consegnerà al capomastro dei polli avariati. I presenti al ricevimento cominceranno dunque a vomitare e a stare male all’improvviso, ragione per la quale si renderà necessario il loro trasporto in ospedale. Tra gli intossicati ci saranno tra l’altro Gülten (Selin Genç) e Naciye (Şirin Öten), la moglie di Hatip (che assaggerà il pollo nonostante l’invito del marito a non farlo).

Anche se presterà soccorso a tutte le persone che si sentiranno male, Demir non potrà dunque fare a meno di pensare a cosa possa essere successo, intuendo che Gaffur potrebbe avere commesso un errore. Non a caso, andrà letteralmente in escandescenze, arrivando a picchiarlo di fronte alla disperata Saniye (Selin Yeninci), nell’istante in cui ammetterà di aver comprato il pollo dal losco Hatip!

Terra Amara, trame: Hatip mette in difficoltà Gaffur!

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Demir porterà con la forza Gaffur da Hatip, che però negherà ogni sua responsabilità ventilando l’ipotesi che il capomastro possa aver venduto il suo pollo “buono” per sostituirlo con dell’altro di bassa qualità e mantenere in tasca i soldi della differenza. Una teoria che Gaffur smentirà prontamente, trovando tra l’altro la conferma da Raşit Kaya (Şahin Vural), un dipendente del Tellidere che testimonierà di aver portato insieme a lui direttamente la carne al banchetto senza sostituirla.

A quel punto, per mantenere in piedi la pantomima di uomo completamente innocente, Hatip picchierà Raşit, asserendo che gli aveva detto di non prendere i polli di un determinato granaio poiché malati e immangiabili. Una bugia alla quale Demir sembrerà credere, anche se pretenderà che Hatip si prenda le sue responsabilità per evitare che i Yaman vengano travolti da un altro scandalo.

L’azione di Hatip rischierà infatti di compromettere seriamente il buon nome di Demir e della sua famiglia, proprio come il cattivissimo imprenditore voleva… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.