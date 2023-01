Terra Amara: Demir scopre di non essere sterile, colpo di scena! | Anticipazioni

Una nuova e del tutto inaspettata consapevolezza muoverà Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Contrariamente a quanto avrà sempre creduto, l’uomo scoprirà infatti di non essere sterile, motivo per cui accetterà l’idea di essere il padre del bambino che la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) aspetta…

Terra Amara, news: Züleyha è incinta ma…

Già sapete che la storyline si svilupperà nel momento in cui, a seguito di un malore, Züleyha scoprirà di essere in attesa di un secondo bimbo. Dato che diversi anni prima aveva effettuato delle analisi a causa del mancato concepimento di un figlio nel suo primo matrimonio, Demir sarà erroneamente certo di essere sterile, ragione per la quale accuserà la consorte di averla tradita con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e le svelerà di avere saputo che Adnan non poteva essere suo.

Tra un equivoco e l’altro, che spingerà Demir a puntare addirittura una pistola sia contro Züleyha e sia contro Yilmaz, Yaman – su consiglio della madre Hünkar (Vahide Perçin) – deciderà ad un certo punto di dare il beneficio del dubbio alla moglie, tant’è che accetterà di fare delle nuove visite per capire se il primo responso sulla sua sterilità fosse giusto oppure no.

Terra Amara, spoiler: Demir apprende di non essere sterile!

Proprio per questo, Demir si recherà a Istanbul da un noto luminare e, dopo avergli spiegato nei minimi dettagli la sua situazione, si sottoporrà a ulteriori verifiche che capovolgeranno in parte l’esito che gli era stato comunicato circa un decennio prima. In pratica, Yaman apprenderà che esiste per lui un 10% di possibilità di diventare padre, aumentabile con una cura ben specifica.

Tali parole faranno capire finalmente a Demir che può essere soltanto lui il padre del bimbo che Züleyha, motivo per il quale vorrà tornare il prima possibile a Cukurova per chiedere scusa alla sua amata per aver dubitato in malo modo di lei…

Terra Amara, trame: cosa vuole fare Züleyha

Ma per Demir sarà davvero così facile far pace con Züleyha? Per adesso, ci limitiamo ad anticiparvi che la donna sarà delusa dall’atteggiamento del marito e chiederà a Şermin (Sibel Taşçıoğlu) – inviperita con il cugino e la zia per la chiusura dei suoi conti bancari – di aiutarla a fare qualcosa di illegale. Di che cosa si tratterà? E la Altun sarà davvero in grado di andare fino in fondo col suo proposito? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.