Terra amara: Gaffur cerca di riavere la fiducia di Saniye | Trama 31 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 31 gennaio 2023

In uno dei villaggi di Cukurova sono in atto i festeggiamenti che celebrano le nozze del figlio del capo villaggio. Gaffur decide di sfruttare la ghiotta occasione per riavere la fiducia di Saniye, che lo fa giurare sul libro sacro di non aver avuto una storia con Seher. Yilmaz e Mujgan intanto parlano dell'abito scelto da lei per l'occasione: secondo Yilmaz, il vestito è più adatto ad un evento mondano che al matrimonio di un villaggio…