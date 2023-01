Terra amara: “Il tuo cuore appartiene ancora a Zuleyha” | Anticipazioni 12 gennaio 2023

Trama puntata di Terra amara di giovedì 12 gennaio 2023

Fekeli intende accompagnare Yilmaz dalla dottoressa Mujgan, ma cerca di far ragionare il suo amico: la sua testa sarà pure impegnata Mujgan, ma il suo cuore batte ancora Zuleyha. Yilmaz dice che non è vero, ma le parole di Fekeli in realtà lo lasciano turbato. Nel frattempo, Demir viene arrestato per il presunto omicidio di Yilmaz e Cengaver decide di recarsi da lui, ma Demir non la prende bene. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.