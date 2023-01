Terra amara, trama 21 gennaio 2023: Demir dice a Zuleyha quando riavrà il figlio

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 21 gennaio 2023

Dopo che Zuleyha ha tentato di togliersi la vita, Demir decide di farla uscire solo con Seher. Lei sta male per questo, ma Demir le fa capire che in alternativa dovrebbe convincerlo che non ama più Yilmaz. Gaffur si domanda dove abbia trascorre la notte Hunkar e cerca di avere notizie da Raci, che però resta fedele alla signora.

Zuleyha ascolta per errore l’inizio di un dialogo telefonico tra Hunkar e Fekeli e si rende conto che i due sono in buoni rapporti, mentre le stranezze di Azize iniziano a creare qualche sospetto anche in Demir. Quest’ultimo viene a scoprire che la denuncia per la sparatoria in casa di Fekeli è opera di Sermin. Mujgan dice a Sabahattin che, per via delle tensioni fra Yilmaz e Demir, teme per la vita del suo amato.

Yilmaz e Mujgan si recano al cinema all’aperto e poco dopo giungono lì anche Demir e Zuleyha. L’incontro in questione diventa causa di discussione per entrambe le coppie. Fekeli e Hunkar si vedono al solito posto, lei è triste e gli dice che non ci può essere un futuro per la loro relazione. Lui invece ribadisce che non intende porre limiti al destino.

Saniye è infuriata con Gaffur e lo fa dormire sul divano, ma lui durante la notte esce per andare da Seher. Demir spiega a Zuleyha che riavrà il piccolo Adnan solo dopo il matrimonio di Yilmaz. Zuleyha insinua in Demir il dubbio che Hunkar stia frequentando Fekeli, così Demir chiede lumi a sua madre. Alla tenuta, giunge un’automobile di lusso con… una visita inattesa! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.