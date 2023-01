Terra amara: Zuleyha è costretta a mentire a Mujgan | Trama 23 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 23 gennaio 2023

Conosciamo Ercument, il cugino di Demir, che rientra a casa Yaman. Mujgan, prima del matrimonio con Yilmaz, vuole sapere se Zuleyha sia ancora innamorata di lui. A quel punto la nostra protagonista si vede costretta a mentire, pur di non perdere definitivamente il piccolo Adnan. Cengaver, che ormai è diventato amico di Yilmaz, chiede scusa a Fekeli e cerca di dimostrargli la sua lealtà svelandogli che Demir aveva ingaggiato Huseyin Coban per eliminare Fekeli e, dopo averlo mandato in prigione, lo paga a peso d’oro. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.