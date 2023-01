Terra amara: Zuleyha capisce la verità sulla lettera ma… | Trama 30 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 30 gennaio 2023

Zuleyha si rende conto che la famosa lettera di cui tante volte abbiamo parlato, e che era stata a suo tempo spedita a Yilmaz attraverso Gulten, con tutta probabilità non è mai giunta a destinazione; ciò è accaduto non per colpa della stessa Gulten, ma per via di un disguido postale. A quel punto, Zuleyha si scusa con la ragazza, che però non sembra avere voglia di accettare le sue scuse…. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.