Terra amara: Zuleyha se la prende con Gulten | Trama 19 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 19 gennaio 2023

Gaffur cerca invano il perdono di Saniye. Demir riporta Zuleyha alla villa. Zuleyha che, dopo avere scoperto del fidanzamento ufficiale di Yilmaz con Mujgan, se la prende con Gulten per non aver spedito la sua lettera a Yilmaz; in realtà Gulten aveva spedito la missiva…

Quanto al “gossip” sull’aborto spontaneo di Zuleyha, Sermin e Fusun si domandano come Zuleyha e Demir possano avere avuto un rapporto, visto il loro grande disaccordo… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.