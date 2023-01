Un altro domani, anticipazioni del 13 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Un altro domani di venerdì 13 gennaio 2023

Nel presente, Maria non sa se chiudere di nuovo i contatti o rivelare una volta per tutte la sua vera identità a Cloe. Nel passato, Victor e Francisco riescono a uscire indenni dal forte contrasto con i due uomini armati al Club; uno dei due uomini, peraltro, ha riconosciuto Victor come figlio del loro capo Ventura e fuggono senza fargli del male. Francisco vorrebbe mettere da parte quanto è successo e chiede a Victor di non parlarne a Carmen, ma le voci già si stanno diffondendo…