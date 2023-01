Anticipazioni puntata di Un altro domani di lunedì 16 gennaio 2023

Angel tenta di glissare con Alicia sul fatto di aver scoperto tutto sull’avvelenamento di Ines e le assicura di incontrare sua madre. Victor decide di affrontare Ines e le dice che intende raccontare quello che ha scoperto alla Guardia Coloniale.

Alicia parla a Linda dell’incontro con la madre e traspare una profonda insoddisfazione, in quanto sente che, per quanto Angel abbia fatto il possibile, lui proprio non la ama!