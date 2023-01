Ultima decade di gennaio per Un altro domani: vedremo Alicia che almeno apparentemente sembra intenzionata a lasciare la libreria (con Ines entusiasta) ed Erik che vuole riavvicinarsi al suo papà. Ecco dunque le vicende a cui assisteremo:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2023

Erik si apre con Tirso e gli rivela di volersi riavvicinare a suo padre. A Rio Muni, Carmen è sempre più convinta che Victor abbia scoperto la sua relazione segreta con Kiros, mentre il suo strano comportamento ha a che vedere con le aspirazioni politiche di Ventura.

Ines apprende da Alicia della sua decisione di lasciare la libreria e non potrebbe esserne più felice. Sergio cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Julia per aver tradito la sua fiducia leggendo il diario di Carmen, ma è come se lei sentisse che qualcosa tra loro si è rotto.

Anticipazioni Un altro domani: Carmen pensa di fuggire con Kiros ma…

Ora che Erik sembra davvero coinvolto da Cloe, lei si rende conto che i suoi sentimenti per Dani non sono solo un ricordo come ha voluto credere. A Rio Muni, Carmen ignora ancora il motivo per cui Victor abbia rotto il fidanzamento.

A Rio Muni, Carmen si sente finalmente libera da ogni legame con Victor e pensa sia ormai giunto il momento di fuggire con Kiros. Ma ignora che Kiros ha ricevuto un altro messaggio anonimo in cui gli si intima di lasciare Carmen.

Ines si ritrova da sola in libreria ed è in difficoltà, ma cerca nel contempo di dissuadere Ventura dal tenere Alicia a lavorare per lui. Kiros, dopo le minacce ricevute, si tira indietro, dicendo che non si sente pronto a fuggire con Carmen, ma la ragazza non riesce a capirne il motivo.