Un altro domani, anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

Settimana a cavallo tra gennaio e febbraio per Un altro domani: vedremo Julia che sogna sua nonna e Cloe che ha molte difficoltà a lasciare Erik. Ecco dunque le vicende a cui assisteremo:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio 2023

Julia vede in sogno la nonna Carmen e lo racconta a Mario. Sergio ed Elena si incontrano per organizzare la festa di compleanno di Julia, ma lei, scoperta per caso la sorpresa, intima a Sergio di disdirla.

Cloe ha deciso di lasciare Erik ma, proprio quando si presenta all’hotel per comunicarglielo, succede l’inaspettato.

Anticipazioni Un altro domani: Kiros non vuole fuggire con Carmen

Cloe, che intende troncare la relazione con Erik, rimane di stucco quando lui le chiede di accompagnarlo a far visita al padre in carcere.

Carmen cerca di estorcere a Kiros il motivo per cui nutra tanti dubbi e non si senta pronto a fuggire insieme a lei ma, poiché il ragazzo è reticente, convoca Mabale per parlarne con lui. Carmen ignora che Kiros è stato minacciato. Julia non è convinta che i suoi sentimenti per Sergio siano forti come dovrebbero e continua a cercare in sogno che Carmen le dia la soluzione.

Mentre Julia cerca una risposta ai suoi dubbi, un misterioso regalo di Mario le darà la chiave per fugare le sue perplessità. Cloe è convinta di voler lasciare Erik ma continua a rimandare per non rovinare il suo umore ora che sta finalmente per incontrare suo padre.