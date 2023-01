Un Altro Domani: “Dani” propone a Erik di andare a vivere con lei ed Elena | Anticipazioni

Un improvviso trasferimento sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani ambientate ai giorni nostri. Appena scoprirà che lo zio Tirso (Oliver Ruano) intrattiene una relazione con la madre Olga (Monica Miranda), Erik Noguera (Alex Mola) non vorrà più saperne di vivere nello stesso albergo dove i due “piccioncini” danno sfogo al loro presunto amore e si confiderà con “Dani” (Kenai White)… che sembrerà trovare una soluzione!

Un Altro Domani, news: Erik comincia a dare di matto

Già sapete che Erik darà decisamente di matto quando si troverà ad assistere ad un bacio tra Tirso ed Olga. Oltre a vagare senza una meta per tutta Robledillo de la Sierra, Noguera si macchierà di una serie di atti vandalici e, come se non bastasse, finirà per rompere il vecchio giradischi del burbero Mario (Chema Adeva), che minaccerà di denunciarlo alle autorità.

Da un lato Tirso ed Olga vorranno evitare ad un ragazzo una denuncia per via del suo passato in casa famiglia, dall’altro Cloe (Gloria Ortega) cercherà inutilmente di aiutare Erik a ragionare. In ogni caso, il ragazzo troverà una spalla in “Dani”…

Un Altro Domani, spoiler: “Dani” chiede a Erik di andare a vivere con lei ed Elena!

Eh sì: per merito della confidenza che avrà instaurato con lui quando gli avrà confessato di non essere mai stata Maria ma semplicemente il ragazzo trans Dani, Naranjo non se la sentirà di lasciare Erik da solo ad affrontare la difficile situazione e gli chiederà di vivere sotto il suo stesso tetto finché non avrà trovato un altro posto in cui stare.

Comunque sia, i due dovranno scontrarsi con la reticenza di Elena Prieto (Aida de la Cruz), che dirà al figlio che avrebbe dovuto consultarla prima di fare una proposta in tal senso ad Erik. Proprio per questo, la donna accetterà che l’amico si trattenga a dormire da loro soltanto una notte, prima di prendere una soluzione definitiva riguardo alla cosa.

Un Altro Domani, trame: Elena accetta Erik in casa, ecco perché

Per quale motivo Elena agirà in tale maniera? La risposta è semplice: prima di decidere se ospitare o meno Erik per un periodo di tempo più lungo, la Prieto si confronterà con Tirso e soprattutto con Olga, la quale la inviterà ad accogliere il figlio in casa soltanto se pagherà regolarmente l’affitto (visto che lavora in hotel e può permettersi il costo). Insomma, per ora tutto sembrerà filare per il verso giusto, ma la risoluzione della trama sarà ancora decisamente lontana…