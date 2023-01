Un Altro Domani: Erik scopre la “tresca” tra Tirso e Olga e… | Anticipazioni

Come reagirà il giovane e ribelle Erik Noguera (Alex Mola) appena scoprirà che la madre Olga (Monica Miranda) ha cominciato una sorta di relazione con lo zio Tirso (Oliver Ruano)? Come prevedibile, il ragazzo si sentirà tradito dai suoi parenti e, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, darà il peggio di sé…

Un Altro Domani, news: Olga e Tirso passano la notte insieme…

Nei nostri post precedenti dedicati a questa storyline, abbiamo già avuto modo di dirvi che Tirso confesserà ad Elena Prieto (Aida de la Cruz) di essere stato un tempo innamorato di Olga, ma di non aver dato seguito alla cosa per rispetto al fratello Jorge, il marito della donna. Tuttavia, dato il trasferimento della cognata a Robledillo de la Sierra per stare vicina al figlio Erik, Noguera non riuscirà a reprimere l’attrazione (mai del tutto sopita) nei riguardi della cognata.

E così un giorno, mentre la starà consolando per un diverbio avuto col figlio, Tirso finirà per baciare Olga. A quel punto, i due si lasceranno andare alla passione e passeranno la notte insieme, anche se il mattino successivo decideranno di non dare seguito alla cosa perché, probabilmente, Erik non potrebbe capire la natura del loro legame. In realtà le cose poi andranno diversamente, fino a provocare la furente reazione dell’adolescente…

Un Altro Domani, spoiler: Erik scopre la tresca tra Tirso e Olga

Eh sì: qualche giorno più tardi, Tirso si troverà nuovamente a dover consolare Olga e, tra una rassicurazione e l’altra, le darà un bacio. Un avvicinamento che, sfortunatamente, verrà visto da Erik, il quale a quel punto darà di matto e comincerà a vagare senza meta per il paesello, rendendosi protagonista di diversi atti vandalici.

Il comportamento peggiore sarà riservato al burbero Mario (Chema Adeva), visto che Erik scaraventerà a terra un suo antico giradischi. Sotto shock per il gesto compiuto dal suo ex ragazzo, Cloe (Gloria Ortega) cercherà da subito di capire da Erik per quale motivo si sia comportato in quel modo, ma il diretto interessato non vorrà darle alcuna spiegazione e si limiterà a chiederle se sia possibile ricucire il loro rapporto. In ogni caso, possiamo anticiparvi che i guai per Erik saranno appena cominciati…

Un Altro Domani, trame: Mario vuole denunciare Erik!

Inviperito per il giradischi di valore completamente rovinato, Mario minaccerà infatti di denunciare Erik. Tirso e Olga vorranno assolutamente evitare tale grattacapo, a causa dei trascorsi del parente in un centro di recupero per minori. Anche in questo caso, Erik non si mostrerà però affatto collaborativo e si rifiuterà di parlare con loro due. Insomma, la relazione tra Olga e Tirso rischierà di procurare dei grossi guai al Noguera Junior…