Un Altro Domani: arriva JAIME, ecco di chi è il padre

Tra qualche mese i telespettatori di Un Altro Domani dovranno familiarizzare con il volto di un nuovo personaggio. Nel corso dell’episodio 141 della telenovela iberica entrerà, infatti, in scena Jaime Naranjo (Aure Sánchez), ex marito di Elena Prieto (Aida de la Cruz) e padre del giovane ragazzo transessuale Dani (Kenai White).

Un Altro Domani, news: Dani chiede a Jaime di raggiungerlo a Robledillo

Già sapete che tutto partirà quando Dani deciderà di convocare il padre a Robledillo de la Sierra per comunicargli il suo stato di ragazzo trans. A questo punto della storia, Jaime ignorerà infatti (a differenza di Elena) che la “sua” Maria si è sempre sentita intrappolata in un corpo femminile che non le corrispondeva, ragion per cui Dani vorrà fare chiarezza e rivelargli tutta la verità.

Una decisione che farà tutt’altro che piacere alla stessa Elena, poiché temerà che Jaime possa non accettare la vera natura di Dani e, di conseguenza, deluderlo. Tuttavia, come avrà modo di dire a Julia Maria Infante (Laura Ledesma), la Prieto preferirà non intervenire sulla scelta del diciottenne, confidando nel fatto che l’ex marito si faccia trasportare dal bene che vuole al figlio e non da eventuali “chiusure mentali”.

Un Altro Domani, spoiler: Jaime arriva nel paesello

Occhio perciò a come proseguirà la faccenda: possiamo anticiparvi che Jaime arriverà a Robledillo entro pochi giorni, esattamente come Dani gli avrà chiesto di fare. A differenza di Elena, con cui manterrà un rapporto cordiale ma decisamente freddo, Jaime sarà dolce ed espansivo con “Maria” e non smetterà di riempirla di complimenti, sottolineando a più riprese di essere decisamente orgoglioso di avere una figlia come lei.

Tali parole, neanche a dirlo, finiranno per intimorire Dani, che ritarderà il momento della confessione al suo papà. Proprio per questo, sceglierà di invitarlo una sera a cena nel ristorante di Tirso Noguera (Oliver Ruano) per parlargli, ma anche questo tentativo sarà un vero e proprio buco nell’acqua.

Un Altro Domani, trame: Dani confesserà la verita a Jaime?

Nonostante l’atmosfera molto delicata, sarà impossibile non notare alcuni particolari: ad esempio, a fine cena, Jaime farà cenno di estrarre il suo portafogli ma poi pagherà Dani appena si renderà conto che il padre non ha soldi in contanti (chiederà infatti se può andare in banca a prelevare). Dani sembrerà passare sopra tale “stranezza” e, seppur deluso, dirà a se stesso che, prima della partenza del genitore, riuscirà ad essere completamente sincero con lui.

Le cose andranno però davvero così oppure succederà dell’altro? Non mancheremo di riparlarne in seguito…