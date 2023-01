Un Altro Domani: Victor ha un sospetto su Patricia

Anche se si costituirà alla guardia civile dopo aver stretto un accordo con il padre Ventura (Iago Garcia), Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) vorrà dimostrare ad ogni modo la sua innocenza nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Non a caso, il ragazzo confiderà all’ex fidanzata Carmen Villanueva (Amparo Pinero) un sospetto sulla dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta)…

Un Altro Domani, news: ecco di cosa verrà accusato Victor

Se avete letto i nostri precedenti post dedicati a questo argomento, sapete già che la storyline partirà nel momento in cui Ventura riuscirà ad incastrare Victor con l’accusa di stare fornendo delle armi agli africani, affinché questi ultimi si ribellino in futuro contro il governo spagnolo instaurato in Guinea: una sommossa organizzata in realtà dal Velez de Guevara con il tacito accordo stabilito con la “complice” Patricia.

Dopo un periodo di latitanza e una fuga che manderà a monte, Victor penserà dunque di affrontare di petto la situazione e si presenterà di fronte al padre Ventura per proporgli un patto: si costituirà per il crimine, promettendo di non denunciarlo, soltanto se lui farà il possibile per scagionarlo. Una proposta che l’imprenditore accetterà di buon grado ma che porterà Victor ad entrare in carcere…

Un Altro Domani, spoiler: Victor e il sospetto su Patricia…

Una volta che finirà tra le sbarre, Victor avrà dunque modo di pensare ai suoi ultimi giorni di libertà e verrà invaso da un terribile sospetto, ossia che Patricia sia in combutta con Ventura per la sommossa degli africani che stava per avere luogo. Il ragazzo ricorderà infatti di aver confidato proprio alla Godoy i dubbi che aveva sul conto del padre a riguardo e capirà di essere stato usato dalla donna.

Una consapevolezza che lo porterà a cercare per l’ennesima volta l’aiuto di Carmen, alla quale farà presente di essere caduto molto probabilmente nella rete della cattivona. E così, come facilmente prevedibile, la Villanueva non se ne starà a guardare…

Un Altro Domani, trame: Carmen vuole aiutare Victor ma…

Eh sì: inviperita al pensiero che Patricia possa essere coinvolta nella brutta faccenda, Carmen andrà immediatamente dal padre Francisco (Sebastian Haro) per parlargli dei sospetti che Victor ha sulla sua compagna. Ma questa mossa sarà tra le più azzeccate? E, soprattutto, eviterà a Victor la condanna a morte? In realtà la matassa sarà difficilissima da sbrogliare…