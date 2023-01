Un Altro Domani: Victor stringe un patto con Ventura e si costituisce!

Fine della latitanza per Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) nei prossimi mesi di programmazione di Un Altro Domani. Stanco di nascondersi per un crimine che non ha mai commesso, il ragazzo deciderà infatti di costituirsi alla guardia coloniale, ma prima di farlo vorrà stringere un patto con il padre Ventura (Iago Garcia), colpevole di averlo incastrato…

Un Altro Domani, news: ecco perché Ventura incastrerà Victor

La storyline si movimenterà quando Ventura riuscirà a fare incriminare il figlio con l’accusa di stare organizzando una ribellione degli africani contro il governo spagnolo. Una sommossa che, in realtà, stava preparando il Velez de Guevara Senior e per la quale il figlio voleva denunciarlo.

Visto che rischierà di essere condannato a morte, Victor si darà alla fuga durante il suo arresto e farà perdere le sue tracce per diversi giorni. In seguito il ragazzo si metterà in contatto con la madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza) e con l’ex fidanzata Carmen Villanueva (Amparo Pinero) che si impegneranno per aiutarlo a fuggire dalla Guinea prima che le autorità lo rintraccino. Qualcosa non andrà però come le due donne avevano previsto…

Un Altro Domani, trame: Victor incontra Ventura

Eh sì: nel giorno prefissato per la fuga, possibile anche grazie all’aiuto di Kiros Nsue (Ivan Mendez) che gli procurerà un passaporto falso, Victor scomparirà nel nulla, creando dei veri e propri attimi di tensione per Carmen e Ines. Proprio come queste ultime temeranno, il ragazzo sarà infatti andato a cercare Ventura, al fine di avere un incontro chiarificatore con lui.

Nel bel mezzo del dialogo tra padre e figlio, durante il quale Ventura sottolineerà che non voleva farlo finire in carcere ma semplicemente spaventarlo, Victor si dirà disposto ad assumersi la colpa del “fattaccio” a due condizioni, che Ventura dovrà obbligatoriamente rispettare.

Un Altro Domani, spoiler: Victor viene nuovamente arrestato!

Dopo aver precisato che non intende lasciare per sempre la sua terra per un crimine che non ha mai pensato di commettere, Victor chiederà al padre di muovere tutte le sue conoscenze per evitargli di stare in carcere per troppo tempo e, come seconda opzione, pretenderà che tratti bene Ines – senza metterle le mani addosso – finché lui non avrà fatto ritorno. Due condizioni che Ventura accetterà di rispettare, purché il figlio non rigetti su di lui le accuse per la sommossa che stava preparando contro il governo spagnolo.

Stabilito l’accordo, Victor darà quindi a Ventura il suo consenso affinché chiami la guardia coloniale e lo faccia arrestare, cosa che effettivamente avverrà senza alcun tipo di intoppo. Ma il giovane farà bene stavolta a fidarsi della parola del padre… oppure il suo piano disperato sarà l’ennesimo buco nell’acqua?