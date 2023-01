Un Altro Domani: “Dani” prende una decisione che non piace ad Elena

Una volta che rivelerà alla madre Elena Prieto (Aida de la Cruz) di essersi sempre sentita “Dani“, ossia un ragazzo trans, Maria Naranjo (Kenai White) sentirà di dover raccontare tutta la verità anche ad un’altra persona: il padre Jaime (Aure Sánchez). Una decisione, che avverrà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, che però non troverà il completo benestare di Elena…

Un Altro Domani, news: Elena accetta la vera identità di Dani

La storyline prenderà il via nel momento in cui, grazie ai consigli di Julia Maria Infante (Laura Ledesma), Elena capirà che deve smetterla di sentirsi in colpa per non aver compreso prima il malessere di Dani, perché ora il suo compito è quello di stargli vicino al fine di fargli sentire tutto il suo completo supporto.

Quando acquisirà questa completa consapevolezza, la Prieto chiederà dunque perdono al figlio per come ha reagito di fronte alla situazione e gli prometterà che da quel momento in avanti può fidarsi ciecamente di lei perché sarà al suo fianco per affrontare in maniera definitiva la sua transizione. Un supporto che Dani riceverà pure da Julia e da Erik Noguera (Alex Mola), con quest’ultimo che deciderà di trasferirsi dal nuovo amico quando si rifiuterà di accettare la relazione appena sbocciata tra la madre Olga (Monica Miranda) e lo zio Tirso (Oliver Ruano)…

Un Altro Domani, trame: Dani chiede al padre Jaime di raggiungerlo a Robledillo

Tuttavia, nonostante la felicità raggiunta con le persone che ha intorno, e anche se non se la sentirà ancora di parlare con Cloe (Gloria Ortega) di tutta la faccenda, Dani si sentirà in colpa nei riguardi del padre Jaime, ragione per la quale si farà coraggio e gli chiederà di raggiungerlo a Robledillo de la Sierra, asserendo che deve dirgli qualcosa di estremamente importante.

A sorpresa, Jaime darà alla sua “Maria” una risposta favorevole, tant’è che comunicherà che sarà nel paese entro un paio di giorni. Una notizia che manderà Dani al settimo cielo, ma impensierirà parecchio Elena…

Un Altro Domani, spoiler: Elena non è d’accordo con la decisione di Dani, ecco perché

Eh sì: dato il suo burrascoso matrimonio con Jaime, finito per grosse incompatibilità caratteriali e di vedute sulla vita in generale, Elena temerà che il suo ex marito possa non accettare la natura di Dani, finendo per farlo soffrire. Anche se avrà tale timore, la Prieto cercherà però di non far trasparire nulla di fronte al figlio, pur invitandolo a stare cauto in quanto, probabilmente, anche il padre avrà bisogno di tempo prima di metabolizzare tutta quanta la situazione.

Elena confiderà a Julia le sue paure e la Infante saprà esserle ancora una volta di supporto. Ma i timori della Prieto saranno davvero fondati oppure Jaime saprà essere comprensivo?