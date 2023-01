Un posto al sole: Alice farà la scelta giusta? Elena interviene

Come vi abbiamo già anticipato, c’è aria di cambiamento a Un posto al sole. Le ultime settimane della soap partenopea di Rai 3 sono state caratterizzate dalla bugia di Alice (Fabiola Balestriere) che rischia di mettere nei guai Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo). La ragazza ha infatti dichiarato di aver subito un tentativo di violenza da parte di Nunzio, ma già sappiamo che le cose non stanno proprio così.

Siamo sempre più vicini a una prima confessione da parte della Pergolesi junior, che ammetterà – da quel che si è capito davanti a nonna Marina (Nina Soldano) – di aver “gonfiato” l’accaduto. Almeno in un primo momento, questo non cambierà le cose perché un Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) più che mai in versione cinica proporrà di non far cambiare la versione dei fatti rilasciata dalla ragazza, per non comprometterne l’immagine. In pratica, stando al parere di Roberto, chi se ne importa di Nunzio!

Spoiler Upas: la decisione di Alice

La vicenda, tuttavia, potrebbe poi evolvere in un’altra direzione: sin da subito Elena (Valentina Pace) ha mostrato un certo scetticismo riguardo a quanto detto da sua figlia e chissà che alla fine non sia proprio lei a convincere Alice a dire tutta la verità scagionando Nunzio. Quel che è certo è che proprio Alice prenderà una non facile decisione, dopo la quale un ritorno a Londra sembra essere all’orizzonte. Sarà davvero così?

Dicevamo, aprendo questo post, che a Upas molte cose stanno per cambiare. Esaurita questa trama e chiuso anche il filone narrativo legato a Lia Longhi (Giuliana Vigogna), il programma approfondirà altre trame. Ma di questo vi parleremo a breve…