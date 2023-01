Un posto al sole: Alice, GRAVISSIME accuse a Nunzio! | Anticipazioni

Il 2023 di Un posto al sole inizia con una storia altamente drammatica. Eh sì, quella che si era aperta come una trama all’insegna della “leggerezza” si trasformerà a brevissimo in una vicenda impensabile fino a poco tempo fa. Ma come si arriverà a tutto questo?

Tutto inizierà con la “drastica decisione” che Alice (Fabiola Balestriere) prenderà il 6 gennaio: si tratta dell’episodio che andrà in onda venerdì prossimo e che, come spesso succede nei finali di settimana, presumiamo si concluda con qualcosa che lascerà il segno. Ma… cosa?

Spoiler Upas: Nunzio respinge le accuse!

Da quel che si è capito ci sarà un aspro incontro tra la giovane Pergolesi e Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo): uno scontro che si sa come inizia ma non come finisce! C’è un certo mistero riguardo al dialogo in questione, ma quel che è certo è che sarà proprio tale rendez-vous a far precipitare la situazione: Nunzio ammetterà infatti di aver esagerato, ma al tempo stesso rimanderà al mittente le gravissime accuse che gli saranno state rivolte.

Quando si è iniziato a parlare di questa storyline, molti fan della soap avevano pensato a una gravidanza di Alice, ma la sensazione ormai è che si vada in ben altra direzione (e non è difficile capire quale)! Certo è che ci sarà un terribile effetto domino: Elena (Valentina Pace) sta per tornare ma dimenticatevi abbracci e baci tra lei e l’amica di sempre Angela Poggi (Claudia Ruffo), perché non ce ne saranno. Quel che ci sarà invece è una veloce escalation di tensione: si rischierà di arrivare alla “carta bollata” e assisteremo a puntate in cui dubbi e sospetti terranno banco!

Ma il punto è: Alice dice la verità oppure no? Per scoprire tutto, non perdete gli appuntamenti con Upas a partire dal 6 gennaio!