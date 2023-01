Un posto al sole: Damiano dall’amore al dramma, ecco perché

A Un posto al sole, proprio in questi giorni abbiamo assistito a una sorta di “addio” tra Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) e Damiano Renda (Luigi Miele), con quest’ultimo che – pur di non deludere o danneggiare il suo superiore Eugenio Nicotera (Paolo Romano) – ha chiesto un cambio d’incarico per allontanarsi dalla donna di cui si stava innamorando.

Un bacio ha quindi sancito l’ultimo atto tra Viola e l’aitante agente, per il quale ora pare si preparino trame totalmente diverse e un tantino più “action” rispetto a quanto accaduto sinora…

Spoiler Upas: Giulia, Angela, Clara e Damiano coinvolti in una sparatoria

Nelle prossime settimane, infatti, a Upas si tornerà a parlare di camorra e ciò succederà per via di due storyline. La prima sarà quella del processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese), destinato a sconvolgere nuovamente le vite di Viola e di Niko Poggi (Luca Turco). Ma le anticipazioni, appunto, forniscono anche delle avvisaglie su una linea narrativa completamente inedita e tutta da scoprire.

Infatti a stretto giro assisteremo a una pericolosa sparatoria, che verrà affrontata proprio da Damiano (ora nel gruppo degli agenti “falchi”) e in cui si troveranno coinvolte anche Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), sua figlia Angela (Claudia Ruffo) e Clara (Imma Pirone).

Insomma, nel giro di due settimane la soap partenopea di Rai 3 ci proporrà un vero e proprio voltapagina, con queste nuove storie che andranno a sostituire quelle che stanno per terminare (ovvero le bugie di Alice e l’imbroglio di Lia Longhi).