Un posto al sole: Ferri ha un’idea cinica per proteggere Alice (ma non Nunzio) | Trama 25 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 25 gennaio 2023

Mercoledì 25 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un atto di cinismo, una vicinanza che ritorna e una spiazzante richiesta…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alice (Fabiola Balestriere) ha fatto una sconcertante confessione e ora Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) – messo al corrente di tutto da Marina (Nina Soldano) – si inventa una cinica strategia per non danneggiare la ragazza. Il Vulcano continua a essere sotto attacco social per la questione del non-licenziamento di Nunzio (Vladimir Randazzo). Elena (Valentina Pace) ritrova la vicinanza delle sue amiche. Bianca (Sofia Piccirillo) a scuola è sempre più isolata e fa una particolare richiesta, destinata ad aumentare le tensioni già esistenti tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo).