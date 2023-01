Un posto al sole: Lia smascherata, Diego scoprirà tutto

La misteriosa Lia Longhi (Giuliana Vigogna) è entrata in scena pochi giorni prima della pausa estiva 2022 e da allora la sua storia ha tenuto banco a Un posto al sole: sono ormai cinque mesi che il mistero legato alla nuova cameriera di casa Ferri ha ampio spazio nelle trame della soap, ma le anticipazioni fanno capire chiaramente che questa trama non durerà ancora per molto.

Al momento, tutto verte sui gioielli della famiglia ebrea che sono in possesso di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e che Lia rivendica come suoi: Clara (Imma Pirone), che ha preso a cuore la vicenda dopo aver parlato con Diego Giordano (Francesco Vitiello), proprio in questi giorni scopre che Alberto le ha mentito e che i gioielli sono effettivamente nelle mani dell’uomo. Lo stesso Palladini però, vistosi scoperto dalla sua compagna, tratterà quest’ultima malissimo intimandole di farsi i fatti suoi!

Spoiler Upas: Lia otterrà quello che vuole… ma poi?

Comunque sia, pare proprio che Alberto a un certo punto si convincerà a riflettere e la sua posizione si “ammorbidirà”; non per niente gli spoiler indicano che “Lia otterrà quello che vuole” grazie a un gesto “eclatante” del Palladini. Ma la faccenda non si chiuderà a tarallucci e vino, perché nel frattempo Diego avrà iniziato a notare strane incongruenze che riguardano la sua amata e di conseguenza svolgerà un’indagine su di lei. Cosa scoprirà? Tutto!

Eh sì: nel giro di pochi episodi, lo sfortunato figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) arriverà alla verità sulla Longhi, che – come sappiamo – non è davvero una parente degli ebrei. Insomma, se tanto ci dà tanto, al Giordano junior a un certo punto sarà ben chiaro il “gioco sporco” messo in atto dalla sua fidanzata, la quale intanto comincerà a capire che l’aria intorno a lei non è più delle migliori… Cosa farà a quel punto?