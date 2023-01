Un posto al sole: Niko si avvicinerà a Manuela, ma poi?

Come già vi avevamo anticipato, a Un posto al sole si preparano nuovi momenti “tosti” per Niko Poggi (Luca Turco). Il giovane, che sta faticosamente cercando di andare avanti dopo la morte di Susanna (Agnese Lorenzini), si ritroverà a breve invischiato nuovamente in un’atmosfera di dolore e ricordo. Ciò perché, come già sappiamo, il processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese) è alle porte.

Lello, per cercare di uscire dal dibattimento con una condanna il più possibile lieve, si affiderà alla strategia difensiva dell’avvocato Emilio De Lambro (Francesco De Rienzo): Valsano intende chiedere l’infermità mentale e, per farlo, trascorrerà tanto tempo a letto mantenendo un atteggiamento di estrema prostrazione. Funzionerà?

Spoiler Upas: Niko e Manuela, momento di vicinanza

Quel che è certo – come anticipa il settimanale Telepiù – è che il nostro Niko si porrà il dubbio se costituirsi o meno come parte civile e saranno le parole del collega Alberto Palladini (Maurizio Aiello) a convincerlo che bisognerà fare di tutto pur di dare giustizia a Susanna.

C’è però un altro risvolto (a dirla tutta, neanche tanto inaspettato…) che contraddistinguerà nelle prossime settimane le storie del Poggi junior, nel senso che proprio la giornata d’esordio del processo si concluderà per Niko in un modo un po’ particolare: un momento di forte vicinanza con Manuela Cirillo (Gina Amarante)!

Dubbi e ripensamenti arriveranno subito dopo questo istante di intimità e per ora la cosa verrà immediatamente archiviata da Niko. Ma, chissà perché, la nostra sensazione è che la storia non solo non finisca qui… ma che sia solo all’inizio!